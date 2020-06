ميليني دومينيجيس | رونالدو الكرة النسائية التي دمرها الظاهرة

Maravilhoso fazer embaixadinhas ao som do filhão😱🙏🏼🙌🏼✨💫❤️ muito obrigadaaaa Deus por me permitir esses momentos ao lado do meu filho. Muito obrigada @tagheuer pelo convite, estava tudo lindo! Amamos e vai Corinthians! Rs Muller, Amaral caraca fazia tempo hein, desde a época da @mizuno e dale embaixadinhas ⚽️😍 e Felipe, craque, vamos investir nesse futebol, leva jeito sim e @felipesolari obrigada por conduzir tão bem a nossa bagunça com a bola 😅🙈 Evento lindo, muito muito obrigada a todos!! @roneiaforte @pa_motta @leonardo_campos @danractt @vitormilanez valeu equipeeeeee💪🏼👊🏼 #gratidão #Deusnocomandosempre #alegria #trabalhos #eventos #copadomundo2018 #futebol #futebolfeminino #embaixadora #Deusnocomando #sempre #paz #amor #luz #vida

