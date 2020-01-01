رونالدو يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى يوفنتوس

عدم رضا كبير من النجم البرتغالي

وجه النجم كريستيانو رونالدو رسالة قوية إلى متابعيه وناديه يوفنتوس عقب نهاية الموسم والخروج المبكر للفريق من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وودع يوفي دوري الأبطال رغم تسجيل رونالدو ثنائية في شباك ليون الجمعة، ولكن الانتصار 2-1 لم يكن كافياً، ليخرج الفريق من دور الستة عشر.

اقرأ أيضاً .. رحيل ساري .. المنقذ لعلاقة رونالدو مع يوفنتوس؟

المزيد من الفرق

وقال رونالدو عبر حسابه على "إنستجرام": "الموسم انتهى ولكن بشكل مبكر عما انتظرنا، الآن هو وقت المراجعة والتحليل في كل ما حدث لأن ذلك السبيل للتحسن".

وأكمل: "نادي عملاق مثل يوفنتوس يجب أن يفكر مثل الأندية الكبرى في العالم ويعمل مثلهم إذا أردنا أن نضع نفسنا في تلك الخانة".

وواصل البرتغالي: "الفوز بالدوري الإيطالي في تلك الظروف الصعبة أمر أنا فخور به، شخصياً سجلت 37 هدفاً مع يوفنتوس و11 مع المنتخب الوطني".

وختم: "ما قمت به شخصياً يجعلني أنظر للمستقبل بتفاؤل وطموح للأفضل، الجمهور ينتظر الأفضل مننا ويجب أن نقدمه، لنأمل أن نعود أقوى من تلك العطلة وتساعدنا في أخذ أفضل الاختيارات".

يذكر أن يوفنتوس قد أقال مدربه ماوريتسيو ساري وأعلن تعيين أندريا بيرلو في يوم عاصف بالقلعة السوداء والبيضاء.