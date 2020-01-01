رسميًا | بيرلو مدربًا ليوفنتوس خلفًا لساري!

مفاجأة كبيرة..

أعلن يوفنتوس بصورة رسمية عن تعيين أندريا بيرلو في منصف المدير الفني خلفًا للمدرب المُقال مارويتسيو ساري بعقد لمدة عامين حتى صيف 2022.

وكانت إدارة يوفي قد أقالت ساري مساء السبت بعد ساعات من الخروج الغير متوقع من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على يد ليون.

الكثير من الأسماء ارتبطت بتدريب البيانكونيري مثل ماوريسيو بوتشيتينو وكذلك المدرب السابق ماسميليانو أليجري وإرنستو فالفيردي.

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مصادر جول انفردت بنبأ تعيين بيرلو منذ ساعات بناءً على اختيار من أندريا أنيلي، رئيس النادي نفسه، في تجربة محفوفة بالمخاطر ولكنها بالطبع ستكون مثيرة للغاية.

بيرلو عُيِّن الأسبوع الماضي مدربًا ليوفنتوس تحت 23 عامًا في الخطوة الأولى بمسيرته التدريبية.

ومن قبل في ظل معاناة يوفنتوس في الدوري خرجت شائعات عن إمكانية تولي بيرلو المهمة بصورة مؤقتة حتى نهاية الموسم، لكن في النهاية استمر ساري وحقق البطولة.

تصريحات بيرلو بعد تولي تدريب رديف السيدة العجوز كانت واضحة بأن لديه فلسفة خاصة في كرة القدم ويسعى نحو الكرة الهجومية، ما يتناسب كليًا مع أفكار إدارة يوفنتوس الحالية، وجعل إدارة أندريا أنيلي تؤمن بمشروعه وتمنحه الفرصة.

يذكر أن بيرلو لعب في يوفنتوس بين 2011 إلى 2015 وحقق معهم لقب الدوري الإيطالي 4 مرات تحت قيادة أنطونيو كونتي وأليجري، وكأس إيطاليا والسوبر في مرتين، كما وصل إلى نهائي دوري الأبطال 2015 وخسره أمام برشلونة.