رونالدو يبدأ خطته لبناء فندق في مانشستر

المدينة التي شهدت تألقه قبل الانتقال إلى ريال مدريد

يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالد لاعب يوفنتوس، لبناء فندق فخم في وسط مدينة مانشستر، يطل على حدائق بيكاديللي الشهيرة.

رونالدو اشتهر خلال السنوات الماضية، بالقيام بالعديد من المشروعات التجارية خارج مجال كرة القدم، والآن جاء الدور على مدينة مانشستر الذي تألق من خلالها ووصل للعالمية.

ومن المقرر أن يشارك البرتغالي في افتتاح فندق ضخم اسمه "بيستانا CR7" في وسط مدينة مانشستر، حيث من المقرر بداية العمل فيه بشكل رسمي عام 2023.

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ويعتبر هذا الفندق هو السابع لرونالدو الذي يحمل اسم بيستانا، حيث يمتلك 6 فنادق أخرى، على أن يكون الأخير في إنجلترا وفقاً للخطة الحالية.

ووفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الفندق الجديد، سيحتوي على 151 غرفة، وحانة ومقهى في الطابق الأرضي وصالة رياضية.

وقال الموقع الرسمي لبيستانا:"لا يمكن أن يكون الأمر أكثر ملاءمة من ذلك، هذه المدينة التي بدأ فيها كريستيانو رونالدو مسيرته المميزة في مانشستر يونايتد وارتدى القميص رقم 7".

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يذكر أن صاحب الـ35 سنة، ساعد يونايتد على الفوز بـ3 ألقاب دوري أبطال أوروبا ولقب دوري إنجليزي خلال 6 سنوات في أولد ترافورد.