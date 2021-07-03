"رونالدو لديه مشكلة في يوفنتوس وزيدان فقط من يمكنه حلها"

لديه بعض الأزمات مع زملائه

يؤمن ديفيد تريزيجيه أسطورة منتخب فرنسا ويوفنتوس، أن كريستيانو رونالدو يعاني من بعض المشاكل الشخصية داخل الفريق الإيطالي.

رونالدو انتقل إلى يوفنتوس في 2018 قادمًا من ريال مدريد، في صفقة وصلت قيمتها إلى 100 مليون يورو.

الشكوك تزداد بشكل مستمر حول مستقبل صاحب الـ36 سنة، حيث ينتهي عقده مع النادي الصيف القادم ولم يوقع على عقد جديد حتى الآن.

تريزيجيه قال عن رأيه في موقف رونالدو مع يوفنتوس:"الخطأ الأكبر في حقبة أنييلي هو ترك كينجسلي كومان يرحل، والضربة الأكبر بكل تأكيد قدوم كريستيانو رونالدو".

وأضاف:"لم يتوقع أحد هذه الصفقة، رأينا بعض المشاكل مع زملائه بالفريق لكنه سجل أكثر من 100 هدف".

وتابع في تصريحات لصحيفة "لأاجازيتا ديلو سبورت":"يتطلب الأمر أكثر من مؤشر أو اثنين على أرض الملعب للتأكد من أن كل شيء يسير على ما يرام".

واستكمل الفرنسي:"لم يتمكن أحد مثل زيدان التعامل معه، ربما افتقر يوفنتوس إلى حوار معين عندما يقوم المدرب بمطالبة اللاعبين بتحقيق الفوز، هناك لاعبون يجعلونك تفوز ولا يمكنك مواجهتهم مثل رونالدو وكذلك ديبالا، وآخرون مع كل الاحترام هم أقل من ذلك".

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يذكر أن رونالدو الذي ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، نجح في تسجيل 101 هدفًا وقام بصناعة 22 في 133 مباراة لعبها مع الفريق.