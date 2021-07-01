مبلغ صادم يطلبه يوفنتوس للتخلي عن رونالدو

يوفنوس يرغب في بيع رونالدو مقابل سعر صادم في الصيف الحالي.

ينوي نادي يوفنتوس الإيطالي التخلي عن خدمات نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد ثلاثة مواسم قضاها "صاروخ ماديرا" بقميص "البيانكونيري".

وانتقل رونالدو إلى يوفنتوس في صيف 2018، بعد تسعة مواسم قضاها في نادي ريال مدريد الإسباني، بعدما حقق نجاحًا مدويًا مع النادي الملكي، وقبله مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ورغم أن معدل أهداف رونالدو مع يوفنتوس يعد مذهلًا، حيث سجل اللاعب 101 هدفًا بقميص "السيدة العجوز" في 133 مباراة، إلا أن أداء النادي تراجع بشكل ملحوظ في آخر موسمين، ولم تكن هناك أي علامات على إمكانية تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، وهو اللقب الذي تعاقد يوفنتوس مع رونالدو في الأساس من أجل تحقيقه.

ونتيجة لذلك، فإن صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أكدت أن يوفنتوس مستعد للسماح لأسطورة البرتغال بالمغادرة مقابل أجر زهيد نسبيًا.

وأشارت الصحفية الإيطالية إلى أن يوفنتوس سيتخلى عن رونالدو إذا وصله عرض بقيمة 29 مليون يورو فقط.

رحيل رونالدو عن يوفنتوس في الصيف الحالي سيساعد النادي الإيطالي على توفير ما يتجاوز 87 مليون يورو قيمة الراتب الإجمالي التي يجب دفعها من أجل تأمين بقاء البرتغالي.

ارتبط رونالدو بعدد من الأندية خلال سوق الانتقالات الصيفية، أبرزها نادييه السابقين ريال مدريد ومانشستر يونايتد، وكذلك العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان.

ماذا قال مدير يوفنتوس الرياضي عن رحيل رونالدو؟

وتأتي تلك التقارير رغم التصريحات التي أدلى بها فيديريكو تشيروبيني مدير يوفنتوس الرياضي، والتي أكد فيها أنه لا يتوقع رحيل رونالدو في الصيف الحالي .

ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" عن تشيروبيني قوله: "ليس هناك أي مؤشر من رونالدو على رغبته في الرحيل، ولا توجد مؤشرات من جانب يوفنتوس".

وأضاف: "نحن سعداء للغاية لأن رونالدو سينضم إلى الفريق بمجرد انتهاء فترة الراحة بعد مشاركته في بطولة أمم أوروبا".

واختتم تصريحاته بقوله: "اسمحوا لي أن أؤكد مرة أخرة أنني سأكون سعيدًا باستمرار رونالدو".

يذكر أن يوفنتوس نجح خلال الموسم الماضي في إنقاذ نفسه من خلال احتلال المركز الرابع في الدوري الإيطالي والتأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، كما حقق لقبي كأس إيطاليا، وكأس السوبر الإيطالي.

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