المدير التنفيذي ليوفنتوس عن مستقبل رونالدو: لم يمنحنا أي إشارة!

تحدث كذلك عن صفقات النادي الصيفية

أكد فيديريكو تشيروبيني المدير الرياضي الجديد ليوفنتوس، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يمنح النادي أي إشارات حول رغبته في الرحيل.

اللاعب الحاصل على الكرة الذهبية 5 مرات، عقده ينتهي مع يوفنتوس في 30 يونيو 2022 وسيبلغ عمره 37 سنة عند هذا التاريخ.

التكهنات محيطة بمستقبل رونالدو، وستظل موجود بعد عودته من المشاركة في الواجب الوطني مع البرتغال في يورو 2020.

ماذا قال المدير التنفيذي ليوفنتوس عن رونالدو؟

تشيروبيني قال في تصريحات للصحفيين:"لا توجد أي إشارة من رونالدو حول رغبته في الرحيل عن يوفنتوس".

وأضاف:"الشائعات التي انتشرت في الفترة الأخيرة حول طلبه مغادرة النادي لم تكن صحيحة وليس هناك أي دلائل حول ذلك منه".

وتابع:"في الموسم الماضي سجل 36 هدفًا في 44 مباراة، والأرقام لا تقول دائمًا كل شيء لكنها تخفي الكثير من الحقائق، ويسعدنا أن ينضم رونالدو لنا مرة أخرى بمجرد أن ينهي إجازته".

وعندما تم الضغط عليه مرة أخرى بنفس السؤال أجاب:"ليس لدي كرة بلورية لمعرفة المستقبل، لكنه لم يتحدث معنا حول الرحيل حتى الآن".

ماذا عن صفقات يوفنتوس هذا الصيف؟

النادي الإيطالي ارتبط بالعديد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف المدرب العائد من جديد ماسيميليانو أليجري.

مانويل لوكاتيلي لاعب وسط ساسوولو المتألق مع إيطاليا في اليورو يعتبر أبرزهم، وكذلك جرانيت جاكا لاعب وسط سويسرا.

وفي هذا السياق قال تشيروبيني:"قمنا بعد استثمارات مهمة على مدار المواسم الماضية، وأصبحنا في وضعية تجعلنا قادرة على تكوين مجموعة يمكنها المنافسة مع بداية كل موسم".

واستكمل:"لدينا خطة للتعزيز التدريجي للفريق على مر السنين، وقبل كل شيء انتظار تلك الاستثمارات التي تمت في السنوات الأخيرة خاصة في العامين الماضيين مع تجديد شباب الفريق".

كيف كان الموسم الماضي ليوفنتوس؟

النادي الإيطالي أخفق بشكل كبير مع المدرب المقال أندريا بيرلو، حيث فقد سيطرته على لقب الدوري لذلك غريمه إنتر، واكتفى بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وعلى الصعيد الأوروبي، الصدمة الأكبر كانت بالخروج المبكر من دوري الأبطال لصالح بورتو البرتغالي في دور الـ16 من المسابقة.

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