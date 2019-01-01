رودري يطيح بفابيان ديلف خارج مانشستر سيتي

إيفرتون يقترب من ضم لاعب الوسط الإنجليزي

كثف نادي إيفرتون الإنجليزي، اهتمامه بالتعاقد مع فابيان ديلف لاعب وسط مانشستر سيتي هذا الصيف.

ديلف يدخل الموسم الأخير من عقده مع سيتي، مع ضعف فرصه في الظهور بشكل أساسي بتشكيل المدرب بيب جوارديولا.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت سماح إدارة النادي الإنجليزي، لصاحب الـ29 عاماً بمغادرة الفريق بسوق الانتقالات الحالي.

ويأتي ذلك لتجنب رحيله بالمجان عقب انتهاء عقده مع النادي في يونيو المقبل.

العديد من الأندية أبدت اهتماماً بالتعاقد مع ديلف، ولكن إيفرتون يعتبر هو الأكثر اهتماماً بضمه.

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ومن المتوقع أن يقدم التوفيز عرضاً رسمياً للتعاقد مع لاعب الوسط الإنجليزي خلال الأيام القليلة القادمة.

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ستوريدج وجه هذه الكلمات من أجل عودة كلبه المفضل👇



"سأدفع أي شيء، أريد كلبي مرة أخرى" 😔🐶

(📽: @DanielSturridge ) pic.twitter.com/bu4rfstSed — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 9, 2019

يذكر أن سيتي تعاقد مؤخراً مع لاعب وسط جديد، وهو الإسباني رودري نجم أتلتيكو مدريد بـ62.5 مليون جنيه إسترليني.