داني ألفيش: ميسي لم يحترم الكثير من الناس

تصريحات ميسي مازالت تثير ردود أفعال مختلفة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

مازالت ردود الفعل تتواصل على تصريحات ليونيل ميسي الأخيرة والتي اتهم خلالها اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم بالفساد والانحياز للبرازيل.

وكانت الأرجنتين قد غادرت بطولة كوبا أمريكا 2019 من نصف النهائي بالخسارة أمام البرازيل 2-0، وقد تُوج منتخب السامبا باللقب فيما بعد بانتصاره على بيرو.

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وقد اتهم ميسي حكام البطولة بالانحياز لصالح المنظم "البرازيل" طوال البطولة، وانتقد تحديدًا عدم احتساب ركلة جزاء لصالح سيرخيو أجويرو خلال مواجهة نصف النهائي، وكذلك البطاقة الحمراء التي حصل عليها أمام تشيلي في مباراة تحديد المركز الثالث.

ألفيش الذي زامل ميسي طويلًا في برشلونة ويُعد من أقرب أصدقائه تحدث عن الأمر بصراحة مؤكدًا أن النجم الأرجنتيني لم يحترم الكثير من الناس في تصريحاته.

مضيفًا "الصديق لا يكون دومًا على صواب لمجرد أنه صديق. تستطيع أن تتحدث بانفعال أحيانًا وقت اللحظات الصعبة، لكني مازلت لا أوافق على ما قلته".

أوضح "أولًا، هو لم يحترم منتخب مثل السيلساو. ثانيًا، هو لم يحترم العديد من اللاعبين المحترفين الذين وضعوا كل شيء جانبًا وجاؤوا ليُقاتلوا على حلمهم. أنا صديق يتحدث بالحقائق حين يحين موعدها، وأعتقد أنه كان مخطئًا في قول هذه الأشياء".

يُذكر أن ألفيش لا يرتبط بأي نادٍ حاليًا بعد نهاية عقده وعدم تجديده مع باريس سان جيرمان، وقد ارتبط بالعودة لملعب كامب نو وكذلك لليوفنتوس.