باريس سان جيرمان ينسحب من السباق على دي ليخت

اعتراف واضح وصريح

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

وضع المدير الرياضي لباريس سان جيرمان ليوناردو، حدًا للتقارير المتداولة من حين لآخر، عن رغبة العملاق الباريسي في الانقضاض على المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت قبل الجارين يوفنتوس وبرشلونة.

وتتضارب الأنباء عن مستقبل صاحب الـ19 عامًا، تارة بتقارير تتحدث عن اقترابه من التوقيع على عقد ارتباطه ببطل إيطاليا في آخر 8 سنوات، وشائعات أخرى لا تستبعد عودة برشلونة مرة أخرى، لا سيما بعد تعثر مفاوضات البيانكونيري مع الإدارة الهولندية، حول سعر اللاعب.

وزعمت بعض الصحف والمواقع، أن ممثل جنة كرة القدم عرض حوالي 50 لـ55 مليون يورو لنقل القائد المستقبلي للطواحين البرتقالية إلى "يوفنتوس آرينا"، إلا أن النادي الهولندي رفض الموافقة على العرض، لضعف المقابل المادي، ويقال إن المدير الرياضي مارك أوفرمارس، اشترط الحصول على 70 مليون من نفس العملة، لتمرير الصفقة.

وفي خضم ما يتردد عن مستقبل المدافع الذي أبلى بلاءًا حسنًا مع عملاق الأراضي المنخفضة الموسم الماضي، كان وما زال يظهر اسم بطل الليج1 كمنافس لا يستهان به لليوفي والبرسا على دي ليخت، لكن المدير الرياضي المُعين منتصف الشهر الماضي، خلفًا لإينترو هنريكي، استبعد انتقال اللاعب إلى "حديقة الأمراء".

وفي هذا الصدد قال في جزء من مقابلته الحصرية مع صحيفة "لو بارزيان" الفرنسية "لا لن ينضم دي ليخت إلى باريس سان جرمان، ربما كانت هناك احتمالات، فهو لاعب رائع، لكننا لسنا في الوقت المناسب للقيام باستثمار ضخم، يجب أن نتحلى بالصبر قليلاً لأننا لا نملك 200 مليون يورو لصرفها على الصفقة".

دور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية:



🇨🇮 كوت ديفوار 🆚 الجزائر 🇩🇿

🇲🇬مدغشقر 🆚 تونس 🇹🇳

🇸🇳السنغال 🆚 بنين 🇧🇯

🇳🇬نيجريا 🆚 جنوب افريقيا 🇿🇦



من سيكمل المشوار ويفوز باللقب 🤔#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/Y2kI5TGAf0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 8, 2019

في الوقت ذاته، استبعد كذلك ضم مدافع نابولي كاليدو كوليبالي، وقال عنه "لاعب باهظ الثمن، وبوجه عام، ليس لدينا مشروع مُعين في الوقت الراهن، وبشكل شخصي لا أفضل التحدث كثيرًا عن أفراد بأعينهم".