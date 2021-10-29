روبرتسون: صلاح الأفضل في العالم، ولا أريد مشاهدته يغادر!

أندي روبرتسون نجم ليفربول يؤكد أن المصري محمد صلاح هو اللاعب الأفضل في العالم ويرفض فكرة رحيله عن الريدز.

أكد أندي روبرتسون نجم فريق ليفربول أن زميله المصري محمد صلاح هو اللاعب الأفضل في العالم بالوقت الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها "سكاي سبورتس"، وأكد خلالها على ثقته أن الجميع يقدم كل ما لديه من أجل استمرار صلاح في صفوف ليفربول.

ما الذي قاله روبرتسون عن مستوى صلاح في الفترة الأخيرة؟

وقال روبرتسون: "أعتقد أن طريقة لعبه منذ بداية الموسم كانت مذهلة، عندما تراه يسير في الملعب تدرك أن أي فرصة سيحصل عليها سيسجلها في المرمى".

وأضاف: "الأمر الذي لا يتم تقديره بشأن صلاح هو معدل ما يقدمه من مساهمة في اللعب، وطريقة مساعدته لترينت ألكسندر أرنولد ومساندته للدفاع".

وأردف: "هو قوي للغاية على المستوى الذهني، ويساعد الدفاع ويبني اللعب ويصنع الهجمات والأهداف ويسجلها".

وأكمل: "صلاح لاعب مذهل، وفي تلك اللحظة هو الأفضل في العالم وسيريد أن يستمر بذلك الشكل لأطول فترة ممكنة، وأتمنى أن يفعل ذلك، لأن هذا يمنحنا الفرصة لتسجيل الأهداف والفوز بالبطولات".

ما الذي قاله روبرتسون عن عقد محمد صلاح؟

وصرح: "لقد قال من قبل إنه يريد الاستمرار هنا، لكن هذا الأمر يعود له وللنادي، أعتقد أن الجميع يقوم بكل ما في وسعه للوصول لاتفاق".

وأنهى كلماته: "أتمنى أن أستمر في اللعب بجواره فأنا أحب ذلك كما أحب اللعب بجوار كل زملائي، لا أريد أن أشاهد أي شخص يغادر".

جدير بالذكر أن صلاح كان قد خاض 12 مباراة مع ليفربول هذا الموسم في كل البطولات، وسجل 15 هدفًا وصنع خمسة.

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