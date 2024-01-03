رغم إعلان استمراره .. ثنائي إنجليزي يخطط لخطف فيرمينو من الأهلي والأتراك يراقبون

فيرمينو قد يرحل عن الأهلي خلال الشتوية الجارية

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يبدو أن رحيل النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو عن صفوف النادي الأهلي أصبحت مسألة وقت، في ظل تراجع مستواه ومطالبات الجماهير بالاستغناء عنه، والتعاقد مع بديلًا له.

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جاءت تلك الأنباء، على الرغم من أنه أعلن منذ أيام قليلة عن أنه سيستمر مع النادي الأهلي، وسيقاتل من أجل استعادة مستواه المعهود خلال الفترة المقبلة.

وأشار موقع "UOL" البرازيلي إلى أن فيرمينو يُريد الرحيل عن الأهلي لأنه لا يشعر بالسعادة، وذلك بعد 7 أشهر فقط من الانضمام له، وحصوله على راتب يصل إلى 22 مليون يورو سنويًا.

وأوضح الموقع أن فيرمينو فقد مركزه مع الأهلي وتحت قيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله، الذي توقف عن الاعتماد عليه بصفة أساسية، كما أبعده عن مركزه الأساسي، حيث لم يظهر على مستواه الذي كان عليه مع ليفربول، حيث سجل 3 أهداف خلال 18 مباراة، ولم يسجل منذ 11 أغسطس.

وفي نفس الوقت، يلقى فيرمينو اهتمامًا من تركيا وكذلك من ناديي كورينثيانز وأتلتيكو مينيرو بالبرازيل، حيث من الممكن أن يعود بعد غياب 13 عامًا.

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فيرمينو قد يعود أيضًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، من بوابة نادي نوتنجهام فورست، الذي يهتم بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، كما أن هناك بعض الأخبار انتشرت خلال الفترة الماضية عن أن شيفيلد يونايتد يُريد ضمه.

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