فريق إنجليزي يستعد لـ"التعاقد" مع فيرمينو من الأهلي

لا حديث داخل النادي الأهلي حاليًا إلا على مستقبل روبرتو فيرمينو

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لا يزال مستقبل المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، يثير الجدل داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي؛ خاصة مع مستوياته السيئة، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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فيرمينو انضم إلى الأهلي في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإنجليزي ليفربول؛ حيث سجل 3 أهداف "هاتريك"، في أول مباراة مع الراقي، قبل أن يفشل في هز شباك المنافسين، لـ17 لقاءً على التوالي.

وفي هذا السياق.. كشفت شبكة "Talk Sport"، عن رغبة نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، في التعاقد مع فيرمينو، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

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الشبكة أشارت إلى أن شيفيليد يراقب وضع المهاجم البرازيلي مع الفريق الأهلاوي، منذ فترة طويلة؛ في انتظار تقديم عرض رسمي، لإعادته إلى الملاعب الإنجليزية من جديد.

ومن ناحيته.. الأهلي لا يُمانع في الاستغناء عن روبرتو فيرمينو، في الميركاتو الشتوي القادم؛ بشرط أن يكون لمدة 6 أشهر فقط، على سبيل الإعارة، وليس البيع النهائي.

وأوضحت أن نادي الاتفاق السعودي، يريد هو الآخر التعاقد مع فيرمينو؛ ولكن مع تحمل الأهلي، نصف راتب اللاعب؛ حيث نقلت الشبكة العالمية، عن الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، المدير الفني لفارس الدهناء، إعجابه الكبير بالمهاجم البرازيلي، والذي يتابعه منذ سنواتٍ عديدة للغاية.

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