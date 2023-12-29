بعد أنباء رحيله .. روبرتو فيرمينو يحسم مستقبله رسميًا مع الأهلي

وجّه رسالة هامة إلى جماهير النادي الأهلي بشأن مستقبله

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حسم المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم النادي الأهلي السعودي، "مستقبله" مع الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.

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جدل كبير أحيط بمستقبل فيرمينو مع الفريق الأهلاوي؛ بعد ابتعاده عن هز شباك المافسين، وجلوسه على دكة البدلاء؛ حيث ترددت أنباء قوية، عن انتقاله إلى شيفيلد يونايتد الإنجليزي، أو الاتفاق السعودي، في الميركاتو الشتوي "يناير 2024".

وفي هذا السياق.. أعلن المهاجم البرازيلي في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC الرياضية"، مساء الجمعة، استمراره مع الفريق الأهلاوي؛ حيث يرتبط بعقد معه حتى صيف عام 2026.

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وقال روبرتو فيرمينو، بعد فوز الأهلي (1-0) على الخليج، مساء يوم الجمعة: "بالطبع.. لا يوجد أي لاعب، يحب أن يجلس على دكة البدلاء؛ ولكني سعيد للغاية مع الأهلي".

واعترف فيرمينو، بتراجع مستواه الكبير في الفترة الماضية؛ على الرغم من بدايته الرائعة مع الأهلي، وتسجيله 3 أهداف "هاتريك"، في المباراة الأولى.

ووعد فيرمينو، جماهير النادي الأهلي، بالقتال خلال الفترة القادمة، لاستعادة مستواه؛ قائلًا: "سترون أفضل نسخة من بوبي، بعد العودة من فترة التوقف".

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