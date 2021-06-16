رسميًا.. ريال مدريد يعلن رحيل راموس

انتهى الأمر..

أصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا أعلن خلاله عن نهاية رحلة القائد سيرخيو راموس في سانتياجو برنابيو بنهاية عقده في 30 يونيو 2021.

وكان أمر تجديد عقد راموس هو الشغل الشاغل لجماهير ريال مدريد في الأشهر الماضية، غير أن الاختلاف بين اللاعب والنادي وقف حائلًا أمام إتمام الأمر.

الآن يتأكد رسميًا رحيل الدولي الإسباني على الرغم من الأنباء التي انتشرت في الآونة الأخيرة عن خضوعه لشروط فلورنتينو بيريز للتجديد.

كيف أعلن ريال مدريد رحيل راموس؟

ونشر النادي الملكي بيانًا على موقعه الرسمي كتب فيه "يعلن ريال مدريد أنه غدًا الخميس سيكون هناك حفل لتكريم وتوديع قائدنا سيرخيو راموس بحضور رئيسنا فلورنتينو بيريز".

كما أضاف البيان موضحًا أن راموس سيلقي كلمة للجماهير والإعلام "بعد ذلك سيظهر راموس في مؤتمر صحفي أمام وسائل الإعلام عن بعد".

لماذا رحل راموس عن ريال مدريد؟

ريال مدريد قام بمنح راموس عرضًا للتجديد في شهر أبريل الماضي انطوى على استمراره في العاصمة الإسبانية لعام وحيد مع تخفيض راتبه بنسبة 10%.

المدافع الأندلسي رفض العرض وطالب بعقد طويل الأمد مع زيادة راتبه السابق وعدم تخفيضه، في مقابل إصرار بيريز على موقفه مع تقدم راموس في العمر باعتبارها استراتيجية النادي.

في النهاية حتى وإن حاول راموس بشكل من الأشكال الوصول إلى حل وسط، ظلّ بيريز "غير مرن" في عملية التفاوض، لينتهي الأمر برحيل اللاعب بعد 14 عامًا ناجحين مع اللوس بلانكوس.

ما هي وجهة سيرخيو راموس الجديدة؟

وتظل وجهة راموس الجديدة غامضة حتى اللحظة، وإن كان إشبيلية هو النادي الأوفر حظًا للحصول على خدمات صاحب الـ35 عامًا.

التقارير الأخيرة قالت أن إدارة إشبيلية منحت القائد المدريدي عرضًا للانضمام إلى رامون سانشيز بيزخوان لمدة خمسة أعوام، مع تقاضيه سنويًا 7 ملايين يورو.

وتظل وجهات أخرى كباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وحتى الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية مطروحة على طاولة راموس أيضًا.

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