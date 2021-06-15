إشبيلية يكشف مصير راموس مع ريال مدريد

مونشي مدير إشبيلية الرياضي يؤكد أن سيرخيو راموس يواصل محادثات تجديد عقده مع ريال مدريد، مستبعدًا انضمامه للنادي الأندلسي.

أكد مونشي المدير الرياضي لنادي إشبيلية الإسباني أن سيرخيو راموس قائد نادي ريال مدريد عاد بالفعل للتفاوض مع النادي الملكي لتجديد تعاقده، مستبعدًا عودة قائد "الميرنجي" من جديد إلى النادي الأندلسي.

وأثار راموس جدلًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، بعدما رفض عدة عروض من ريال مدريد لتجديد تعاقده مع النادي، والذي ينتهي في الثلاثين من يونيو الجاري.

وارتبط راموس خلال الفترة الماضية بعدد من الأندية الأوروبية الكبرى أبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي، كما ارتبط كذلك بالعودة إلى إشبيلية ناديه الذي شهد انطلاقته مع كرة القدم.

وفي مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" تحدث مونشي عن خيارات تدعيم صفوف إشبيلية خلال الصيف الجاري، خاصة بعدما أنهى الفريق منافسات الموسم الماضي من الدوري الإسباني في المركز الرابع، وظل في صورة الصراع على اللقب حتى الجولات الأخيرة.

وقال مونشي متحدثًا عن راموس: "إنه لاعب في ريال مدريد، وأعتقد أنه يتفاوض معهم في الوقت الحالي من أجل الاستمرار، هذا كل ما يمكنني قوله".

وخلال الأيام الماضية، أكدت عدد من التقارير الصحفية أن إشبيلية قدم عرضًا مغريًا لراموس يمتد لخمسة مواسم مقبلة، مع منصب في النادي بعد اعتزاله كرة القدم.

وانتشرت صورة جمعت بين مونشي ورينيه راموس، شقيق قائد ريال مدريد ووكيله أعماله كالنار في الهشيم عبر وسائل الإعلام الإسبانية، وأثارت حماس مشجعي نادي إشبيلية لرؤية اللاعب من جديد في ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".

لكن يبدو أن مونشي قرر إغلاق هذه القصة مبكرًا، بعد تأكيده أن راموس عاد للتفاوض مع ريال مدريد مرة أخرى، بعد فترة من الجفاء بين اللاعب وإدارة النادي الملكي.

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