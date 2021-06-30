جدول مباريات الدوري الإسباني 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على جدول مباريات الدوري الإسباني 2021-2022على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب ريال مدريد وبرشلونة وكبار الليجا..

سوف تنطلق النسخة 91 من الدوري الإسباني يوم الجمعة 13 أغسطس 2021 على أن ينتهي الموسم في مايو المقبل.

أتلتيكو مدريد نجح في خطف لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي بعد سقوط ريال مدريد وكذلك برشلونة، إذ أنهى الأخير في المركز الثالث للمرة الأولى منذ موسم 2007-2008.

وتحاول الكتيبة الكتالونية بناء فريق قوي قادر على استعادة الليجا بعد خسارة البطولة في آخر موسمين، بينما في ريال مدريد تأثر الفريق برحيل المدرب زين الدين زيدان لكنّه تعاقد مع المخضرم كارلو أنشيلوتي.

وأعلن الاتحاد الإسباني يوم 30 يونيو 2021، قرعة الدوري الإسباني لموسم 2021-2022.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات الدوري الإسباني 2021-2022، القنوات الناقلة والترتيب.

الدوري الإسباني 2021-21 .. تحديد موعد الكلاسيكو وديربي مدريد

المحتوى:​

جدول ​ترتيب الدوري الإسباني 2021

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 ديبورتيفو ألافيس 0 0 0 0 0 0 0 0 2 أتلتيك بيلباو 0 0 0 0 0 0 0 0 3 أتلتيكو مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0 4 برشلونة 0 0 0 0 0 0 0 0 5 قادش 0 0 0 0 0 0 0 0 6 سيلتا فيجو 0 0 0 0 0 0 0 0 7 إلتشي 0 0 0 0 0 0 0 0 8 إسبانيول 0 0 0 0 0 0 0 0 9 خيتافي 0 0 0 0 0 0 0 0 10 غرناطة 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ليفانتي 0 0 0 0 0 0 0 0 12 ريال مايوركا 0 0 0 0 0 0 0 0 13 أوساسونا 0 0 0 0 0 0 0 0 14 رايو فاييكانو 0 0 0 0 0 0 0 0 15 ريال بيتيس 0 0 0 0 0 0 0 0 16 ريال مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0 17 ريال سوسييداد 0 0 0 0 0 0 0 0 18 إشبيلية 0 0 0 0 0 0 0 0 19 فالنسيا 0 0 0 0 0 0 0 0 20 فياريال 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة للدوري الإسباني؟

تنقل بطولة الدوري الإسباني بصورة حصرية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وقد خصصت القناة رقم 1 لنقل مباريات الليجا بصورة أساسية.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباريات عبر التلفاز فيمكنك متابعتها من خلال البث المباشر الكتابي الذي يقدمه موقع جول، والذي ينطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة الأولى