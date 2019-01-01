رسمياً.. تشيلسي يدخل انتقالات يناير بعد قبول الاستئناف

قبول الاستئناف من المحكمة الرياضية يمنح المدرب فرانك لامبارد دفعة قوية قبل دخول الميركاتو الشتوي

تلقى نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الجمعة أنباء سعيدة، بعدما قررت المحكمة الرياضية تقليص عقوبة حظره من الانتقالات، ليتمكن من ضم لاعبين جدد في يناير القادم.

الاتحاد الدولي لكرة القدم سبق وأن قام بإيقاف البلوز وحظره من الصفقات، بعدما قام بخرق اللوائح والقوانين، ليمنعه من التعاقد مع أي لاعب جديد لفترتين انتقالات.

وبعد توجه البلوز باستئناف للمحكمة الرياضية، أعلنت بدورها قبول هذا الالتماس، وتقليص العقوبة لفترة انتقالات واحدة فقط، والتي مرت خلال الصيف الماضي.

سبب العقوبة جاء لقيام النادي الإنجليزي بضم لاعبين شباب تحت 18 سنة بما يخالف لوائح الفيفا، باستخدام طرف ثالث من أجل تسهيل هذه الصفقات غير القانونية.

البلوز سبقوا وأن قاموا باستئناف العقوبة للفيفا في إبريل الماضي، ولكن تم رفضه ليتم اللجوء للخطوة الأخيرة المتعارف عليها وهي المحكمة الرياضية التي وافقت على تقليص مدة الحظر.

القرار يمثل دفعة قوية جداً للمدرب الإنجليزي فرانك لامبارد، نظراً للنقص الواضح الذي يعاني منه الفريق، والذي أجبره على الدفع بالعديد من اللاعبين الشباب.

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ومن المتوقع أن يدخل تشيلسي انتقالات يناير القادمة، بخطة مليئة بالعديد من الأهداف خاصة على مستوى خط الدفاع أكثر المراكز ضعفاً بالفريق، وربما بلاعب آخر بخط الهجوم لتدعيم رحيل النجم البلجيكي إيدن هازارد الصيف الماضي.

جدير بالذكر أن تشيلسي يحتل المركز الرابع بجدول البريميرليج بـ29 نقطة، بفارق 14 نقطة كاملة عن ليفربول صاحب المركز الأول.