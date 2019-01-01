سواريز يوضح: ميسي لن يعتزل قريبًا

سواريز يتحدث عن خليفته واعتزال ميسي

نفى لويس سواريز، مهاجم برشلونة، وجود أي خطة من ليونيل ميسي، هداف البلوجرانا التاريخي، لاعتزال اللعبة قريبًا موضحًا تفهمه لسعي النادي الكتالوني للتعاقد مع بديل له.

ميسي صرّح عقب فوزه بالكرة الذهبية أنّ موعد الاعتزال بات قريبًا إذ وصل اللاعب لعامه الـ 32.

وقال سواريز في تصريحات لشبكة beIN الرياضية: "ميسي يدهشني باستمرار لأنه لاعب فريد من نوعه ودائمًا يصنع التاريخ".

وتابع: "إنه صديقي وزميلي في الملعب وحينما حقق الكرة الذهبية كنت سعيدًا لأجله وفخورًا به لأنها لحظة رائعة بالنسبة له".

المهاجم الأورجوائي أوضح: "تصريح ميسي بأنّه سوف يعتزل قريبًا لا يعني أن لديه خطة، كل ما في الأمر أنّه كان متوترًا قليلًا وبالتالي قال ذلك لكن في الحقيقة لن يعتزل سوى بعد عدة سنوات. سوف يستمر معنا لأطول فترة ممكنة".

وتطرق لويزيتو للحديث عن خليفته بقوله: "لو قرر النادي التعاقد مع مهاجم للتنافس معي فهذا ضغط طبيعي يحدث في برشلونة مثل خوض مباراة كل 3 أيام".

واختتم: "أنا أفكر في مستقبل النادي كمشجع للفريق وأتفهم أنّه من الأفضل ضم موهبة شابة لديه القدرة على حمل المشعل في مركز الهجوم من بعدي".

صاحب الـ 32 عامًا سجل 10 أهداف في جميع المنافسات كما صنع الهدف الذي سجله ميسي أمام أتلتيكو مدريد وجلب النقاط الثلاثة.

وكان آخر هدف أحرزه سواريز أمام بوروسيا دورتموند في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا في اللقاء الذي انتهى 3-1 لبرشلونة وضمن وصول الفريق متصدرًا إلى ثمن النهائي.