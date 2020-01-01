رسميًا.. تحديد موعد مباريات ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

يتبقى موافقة الحكومة..

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن جدول زمني مؤقت للمباريات المتبقية في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، على أمل أن تُقام المباراة النهائي في ملعب ويمبلي يوم 1 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن تعود بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الحياة مجددًا يوم 17 يونيو المقبل بقمة مؤجلة بين آرسنال ومانشستر سيتي، على أن تقام منافسات الجولة الثلاثين بدايةً من 19 يونيو بانتظار موافقة الحكومة البريطانية.

وستسأنف بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي يومي 27 و28 يونيو بإقامة الدور ربع النهائي، على أن يكون نصف النهائي في يومي 18 و19 يوليو.

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قرعة البطولة أُقيمت في مارس الماضي رغم توقف النشاط حينها بسبب فيروس كورونا، وقد شهدت عددًا من المباريات النارية على رأسها مانشستر سيتي حامل اللقب أمام نيوكاسل في سانت جيمس بارك.

ليستر سيتي سوف يلتقي مع تشيلسي بينما يلعب آرسنال مع شيفيلد يونايتد ويخرج مانشستر يونايتد لمواجهة نوريتش سيتي لحساب نفس الدور.

مارك بولينجهام، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي، قال عن استكمال البطولة "لقد كانت جزءًا من تاريخ الكرة الإنجليزية لما يقرب 150 عامًا، نود أن نشكر المسؤولين على دعمهم في تحديد موعد المباريات المتبقية".

الجدير بالذكر أن ليفربول يحتاج إلى 6 نقاط فقط من أجل حسم لقب البريميرليج، في الوقت الذي حقق فيه مانشستر سيتي لقب كأس كاراباو بالفوز على أستون فيلا بالمباراة النهائية بويمبلي.