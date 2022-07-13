رسميًا.. برشلونة يعلن ضم رافينيا من ليدز يونايتد

النادي الكتالوني ينهي كبرى صفقاته حتى الآن في الميركاتو الصيفي.

أعلن نادي برشلونة رسميًا ضم البرازيلي رافينيا لاعب ليدز يونايتد بشكل نهائي، في صفقة أثارت الكثير من الجدل خلال الآونة الأخيرة.

ويعد هذا التدعيم الثالث لبرشلونة في الميركاتو الصيفي، بعد إبرام صفقتي فرانك كيسيه من ميلان، وأندرياس كريستنسن من تشيلسي.

Agreement in principle with @LUFC for the transfer of Raphinha — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 13, 2022

كما أعلن نادي ليدز يونايتد في بيان رسمي أكد فيه التوصل لاتفاق مبدئي يقضي برحيل رافينيا إلى برشلونة، أن الجناح البرازيلي سوف يخضع للكشف الطبي في إسبانيا.

ولم يتم إدراج رافينيا ضمن قائمة الـ 25 لاعبًا التي تخوض الموسم التحضيري لليدز يونايتد في أستراليا، الأمر الذي أعلن انتهاء صفقة انضمامه بشكل وشيك إلى العملاق الكتالوني.

العرض الأخير الذي تم الإعلان عنه أمس، هو وضع برشلونة على الطاولة مبلغ 58 مليون يورو لليدز من أجل رافينيا، يمكن أن يرتفع ليصل إلى 67 مليون يورو.

العقد المتوقع أن يبرمه رافينيا مع برشلونة يقضي ببقائه ضمن جدران كامب نو إلى عام 2027.

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