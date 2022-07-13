الرافعات الاقتصادية تؤتي ثمارها في الكامب نو

ينتظر نادي برشلونة تفعيل الرافعة الثانية خلال الأسبوع المقبل، والتي ستحقق انتعاشة اقتصادية رائعة للنادي وتساهم في حسم الصفقات المعلقة.

الفريق الكتالوني يريد تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالعديد من العناصر القوية من أجل العودة إلى المنافسة على الألقاب من جديد، بعد موسم صفري.

وأفادت تقارير صحيفة "سبورت" الإسبانية أن النادي الكتالوني سيقوم بتفعيل الرافعة الثانية الأسبوع المقبل وسيحقق أرباحًا تتراوح بين 320 و 330 مليون يورو، مع مكاسب رأسمالية قدرها 400 مليون.

الرافعة الثانية تحرك أمواج برشلونة في سوق الانتقالات

وأشار التقرير إلى أن هذا سيسمح لنادي برشلونة بإتمام معظم عمليات السوق التي دخل فيها في الآونة الأخيرة.

البارسا توصل إلى اتفاق مع رافينيا دياز جناح ليدز يونايتد من أجل التعاقد معه هذا الصيف، وينتظر الأموال فقط لإتمام الصفقة بشكل رسمي.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى الهدف الرئيسي، في فترة الانتقالات الصيفية وهو التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، حيث ستُتيح الأموال تلبية متطلبات العملاق البافاري لإنهاء الصفقة، حيث يطلب حامل لقب الدوري الألماني 50 مليون يورو للتخلي عن خدمات لاعبه البولندي.

جوان لابورتا رئيس برشلونة أنهى بيع 15٪ من حقوقه في البث التلفزيوني إلى شركة "Sixth Street"، والتي احتفظت بنسبة 10٪ مقابل 207.5 ملايين يورو للسنوات الـ 25 المقبلة.

اقرأ أيضًا

نجم تشيلسي يُغلق الباب أمام ريال مدريد

بعد فشله طبيًا مع رين .. أومتيتي يبعث برسالة غامضة