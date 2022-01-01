أخبار الانتقالات | صراع سكاماكا وشراكة مرفوضة بين ميسي ورونالدو

رسالة ستيرلينج
قام رحيم ستيرلينج جناح مانشستر سيتي بتوديع النادي الإنجليزي تمهيدًا للانتقال إلى نظيره تشيلسي مقابل 47 مليون جنيه استرليني.
What a journey 💙 pic.twitter.com/beX13AOOsj— Raheem Sterling (@sterling7) July 13, 2022
بقاء ثنائي تشيلسي
أكد ميسون ماونت لاعب وسط تشيلسي، على سعادته البالغة بالبقاء بالفريق وسط الشائعات التي انتشرت حول رحيله.
وقال اللاعب في تصريحات صحفية:"يتبقى عامان على عقدي مع تشيلسي وأنا سعيد جدًا هنا، نأمل أن تبدأ محادثات التجديد قريبًا".
وينضم بذلك ماونت إلى زميله ريس جيمس الذي خرج هو الآخر لنفي إمكانية انتقاله لريال مدريد ورحيله عن البلوز في الوقت الحالي.
رافينيا إلى برشلونة
اتفق نادي برشلونة الإسباني على ضم الجناح البرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد مقابل 65 مليون جنيه استرليني.
وقالت مصادر لموقع "جول" إن الصفقة أوشكت على الانتهاء في انتظار الإعلان الرسمي عن انضمام اللاعب قادمًا من ليدز يونايتد.
وينتهي بذلك الجدل حول مصير اللاعب، بعد منافسة شرسة بين آرسنال وبرشلونة وتشيلسي للحصول على خدماته.
شراكة مرفوضة
كشفت شبكة "ESPN" الأمريكية عن قيام جورج مينديش وكيل أعمال المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعرضه على باريس سان جيرمان.
وأوضحت أن باريس رفض هذه الفرصة تمامًا، بسبب عدم اعتبار رونالدو مناسبًا لمشروعه الجديد بسبب راتبه وتقدمه في السن، لتضيع بذلك فرصة لعب النجم البرتغالي بجوار الأرجنتيني ليونيل ميسي.
نيوكاسل وصفقة إيساك
تقدم نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بمحاولة للتعاقد مع المهاجم السويدي أليكساندر إيساك لاعب ريال سوسييداد.
ولكن الصحفي الإنجليزي "كريج هوب" أكد أن مطالب سوسييداد جعلت نيوكاسل يصرف النظر عن التفاوض لضم اللاعب.
In between the line breaking this was the gist of my answer. Newcastle like Alexander Isak but asking price has always been too high for them. No suggestion that has changed, yet. https://t.co/TUjtGhPtWM— Craig Hope (@CraigHope_DM) July 12, 2022
رحيل ترينكاو
أعلن نادي برشلونة الإسباني، التخلي عن خدمات لاعبه فرانشيسكو ترينكاو لنظيره البرتغالي سبورتينج لشبونة.
ومن المقرر أن ينضم صاحب الـ22 سنة إلى لشبونة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع إلزامية الشراء مقابل 10 ملايين يورو.
وسيمتلك برشلونة نسبة 50% من أي مبيعات مستقبلية للاعب بعد انضمامه للفريق البرتغالي.
منافسة وست هام
انضم نادي وست هام الإنجليزي، لباريس سان جيرمان في سباق التعاقد مع جانلوكا سكاماكا مهاجم ساسوولو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال الصحفي الإيطالي جانلوكا دي مارزيو إن عرض وست هام وصل إلى 40 مليون يورو، وهو ما يقل عن المبلغ المطلوب من ساسوولو بـ10 ملايين.
يارمولينكو إلى العين
أعلن نادي العين الإماراتي، اليوم، الأربعاء، عن تعاقده مع الجناح الأوكراني أندري يارمولينكو لمدة موسم واحد.
الأوكراني أندري يارمولينكو 🇺🇦— نادي العين (@alainfcae) July 13, 2022
من ⚒️ إلى 🏰 الزعـامـة ولغاية 2023 🟣⚫️ #نادي_العين pic.twitter.com/W88xNJ3H05
عرض مرفوض لباريس
تقدم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعرض من أجل الحصول على خدمات هوجو إيكتيكي مهاجم نظيره ريمس.
وقالت مصادر لموقع "جول" إن العرض بلغت قيمته 27 مليون يورو بالإضافة لـ5 ملايين كإضافات ولكنه قوبل بالرفض.
ولا تعتبر هذه المحاولة الأولى للتعاقد مع المهاجم الشاب، حيث سبق أن عرض نيوكاسل يونايتد 31 مليون يورو و5 ملايين إضافات لضمه.
خليفة دي ليخت
قالت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، إن يوفنتوس يريد التعاقد مع باو توريس مدافع فياريال كبديل للهولندي ماتايس دلي ليخت.
وأوضحت أن فياريال يطلب مبلغًا يصل إلى 50 مليون يورو للتخلي عن المدافع الإسباني، الذي قد ينتقل لتورينو لتعويض دي ليخت بسبب انتقاله المحتمل لبايرن ميونخ هذا الصيف.