رسميًا .. برشلونة يعلن رحيل موهبته ويستهدف لاعب مانشستر يونايتد السابق

بدأ نادي برشلونة الإسباني، نشاطه مبكرًا في فترة الانتقالات الشتوية، بالتخلي عن أحد لاعبيه حتى نهاية هذا الموسم.

النادي الكتالوني أعلن عبر الحساب الرسمي له على موقع "تويتر" عن رحيل لاعبه الشاب أليكس كولادو.

وقال برشلونة إنه توصل لاتفاق مبدئي مع غرناطة لانتقال اللاعب إلى صفوفه حتى يونيو المقبل.

📌 ÚLTIMA HORA



▶ El FC Barcelona y @GranadaCdeF han llegado a un principio de acuerdo para la cesión de Àlex Collado hasta el final de esta temporada pic.twitter.com/LyiCubkjoa — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 9, 2021

ويأتي ذلك بعدما فشل صاحب الـ22 سنة في الظهور ولو لدقيقة واحدة فقط على مدار الموسم الحالي، سواء مع رونالد كومان أو تشافي.

ولذلك قرر برشلونة التخلي عنه لمنحه المزيد من الفرصة للظهور بصفة أساسية مع غرناطة، بعدما فشل في اقتحام الفريق الأول.

ومن المتوقع أن يقوم النادي بالتخلي عن المزيد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا.

وعلى جانب آخر ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة يستهدف التعاقد مع عدنان يانوزاي جناح ريال سوسييداد لتدعيم خط هجومه.

وقرر تشافي توجيه أنظاره نحو لاعب مانشستر يونايتد السابق، نظرًا لإمكانية ضمه بمقابل رمزي بسبب الإمكانيات المالية المحدودة للنادي في الوقت الحالي.

يذكر أن يانوزاي البالغ من العمر 26 سنة، ظهر في 22 مباراة مع سوسييداد هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين.

اقرأ أيضًا ..