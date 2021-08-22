رسميًا | برشلونة يعلن تفاصيل إصابة بيكيه

برشلونة يكشف تفاصيل إصابة نجمه جيرارد بيكيه

لم يخسر برشلونة نقطتين على ملعب سان ماميس، أمس السبت، فقط بل خسر كذلك جهود مدافعه جيرارد بيكيه الذي تعرض للإصابة.

ماذا حدث لبيكيه؟

لم يكمل بيكيه مباراة فريقه مع مضيفهم أتلتيك بلباو التي انتهت بتعادل الفريقين 1-1 في الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى الإسباني "لا ليجا".

جيرارد غادر الملعب بعد نصف ساعة بعدما طلب التغيير لمعاناته من إصابة.

ماذا قال برشلونة في تقريره الطبي عن إصابة بيكيه؟

أعلن برشلونة في بيان رسمي أن بيكيه عانى من إصابة في العضلة الخلفية لساقه اليسرى.

النادي الإسباني شدد على أن مدافعه سيخضع لفحوصات أخرى لتحديد حجم إصابته بشكل دقيق.

ولم يعلن النادي عن المدة التي من المحتمل أن يغيبها اللاعب عن فريقه الذي سيستقبل خيتافي الأسبوع المقبل قبل التوقف الدولي.

ماذا قال كومان عن إصابة بيكيه؟

وكان رونالد كومان، مدرب برشلونة، قد أكد في المؤتمر الصحافي عقب المباراة أن إصابة بيكيه "ليس خطيرة".

وكانت مشاركة بيكيه في لقاء أمس محل شكوك لمعاناته من نفس الإصابة تقريبًا قبل اللقاء.

بيكيه نجم الموسم

افتتح بيكيه أهداف برشلونة هذا الموسم حينما سجل في مرمى ريال سوسييداد خلال الجولة الأولى من الدوري التي فاز فيها فريقه 4-2.

وتدين جماهير برشلونة بالفضل لبيكيه في المساهمة في تسجيل عقود ثلاثة من لاعبيه الجُدد، ممفيس ديباي مسجل هدف برشلونة في شباك بلباو وإريك جارسيا الذي تعرض لطرد أمس وراي ماناج.

ووافق بيكيه على تخفيض راتبه بصورة كبيرة ما ساعد ناديه الذي يمر بأزمة مالية طاحنة من تسجيل عقود لاعبيه الجُدد.

اقرأ أيضًا:

بيكيه يواجه المجهول وأطباء برشلونة ينصحونه بالراحة

ألبا يرضخ لإدارة برشلونة ويقترب من خفض راتبه

بيكيه: مليونير؟ أتقاضى أربعة دولارات في برشلونة!