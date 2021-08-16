بيكيه: مليونير؟ أتقاضى أربعة دولارات في برشلونة!

بيكيه يتحدث عن خفض الرواتب

ظهر الدولي الكتالوني، جيرارد بيكيه في بث مباشر عبر "تويتش"، عقب فوز برشلونة العريض على ريال سوسيداد 4-2، متحدثًا عن عدة أمور أبرزها مسألة تخفيض الرواتب ووداع ميسي.

بيكيه قائد برشلونة، كان أول من خفض راتبه لمساعدة النادي على تسجيل الصفقات الجديدة، للتواكب مع أزمة حد الرواتب.

ماذا قال بيكيه عن تخفيض الرواتب؟

قال بيكيه: "منذ اليوم الأول كنا منفتحين على خفض الأجور منذ اليوم الأول، أنا أول من خفضت راتبي، لكن الباقي في هذه الأيام سيفعل مثلي، كنت أريد توضيح ذلك لتجنب سوء الفهم".

وواصل: "إنها بداية حقبة بدون ليو لكن سيكون لدينا الكثير من المشاعر الإيجابية".

ثم تابع ضاحكًا: أنا ألعب لـ برشلونة الآن مقابل راتب 4 دولارات".

بماذا علق بيكيه على هدفه أمام سوسيداد؟

تحدث بيكيه عن مشاعره بعد أن سجل الهدف، وقال: "كنت ألعب بدون جمهور لمدة 17 شهرًا والناس مرعبون، كان ذلك رائع خاصة بعد أزمة رحيل ميسي".

وأضاف: "لدينا فريق قادر على المنافسة حتى نهاية الموسم، واليوم هو الخطوة الأولى".

بالنسبة لوداع ميسي.. بيكيه يجاوب

قال: "كان الأمر صعبًا، أعرفه منذ أن كان عمري 13 عامًا، لقد جعلنا جميعًا أفضل، علينا أن نقبل ذلك (الرحيل) لأنه واقع، سنخطو جميعًا للأمام لنكون قادرين على المنافسة".

وتابع: "يجب أن ينظر برشلونة إلى اللاماسيا، هناك جيل قوي جدًا قادم، العديد من اللاعبين الشباب ذوي المستوى العالي، لاماسيا هو كل شيء بالنسبة لنا، لا يمكننا تركه جانبًا".

وبخصوص تسريبات بيريز وحكام الليجا.. بماذا صرح بيكيه؟

علق بيكيه ساخرًا وقال لمضيف البث المباشر عن أزمة تسريبات ريال مدريد: "لا تتعامل كثيرًا مع مدريد سيخرجون بعد ذلك بالتسجيلات الصوتية".

وعن حكام الدوري الإسباني، قال بيكيه: "لا يصدرون نفس الأحكام على نفس الأخطاء، قد يصفروا على خطأ في مباراة ولا يصفروا على نفس الخطأ في مبارة آخرى".

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