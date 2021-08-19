بيكيه يواجه المجهول وأطباء برشلونة ينصحونه بالراحة

هل يستمع بيكيه لنصيحة أطباء برشلونة؟

يبدو أن الإصابات ستعود من جديد لتزعج جيرارد بيكيه قلب دفاع نادي برشلونة الإسباني، رغم الحالة البدنية المثالية التي ظهر عليها في افتتاح مباريات الدوري الإسباني.

بيكيه سجل هدف برشلونة الافتتاحي في الموسم الجديد من الدوري الإسباني، والذي جاء في شباك ريال سوسييداد خلال المباراة التي أقيمت على ملعب "كامب نو" وانتهت بفوز النادي الكتالوني بنتيجة 4-2.

بيكيه شعر بالانزعاج في الجزء الأخير من مواجهة ريال سوسييداد، وأنهى المباراة التي لعب كامل دقائقها وهو يشعر بإصابة عضلية.

قناة "TV3" الإسبانية أكدت أنا مشاركة بيكيه يوم السبت المقبل أمام أتلتيك بيلباو في الجولة الثانية من الدوري الإسباني على ملعب "سان ماميس" محل شك كبير.

وكشفت القناة الإسبانية أن الخدمات الطبية في برشلونة نصحت قلب الدفاع والقائد الثاني للفريق بالراحة لمدة أسبوع حتى لا تتفاقم الإصابة.

ورغم ذلك، فإن فكرة بيكيه الأولية حاليًا هي أن يلعب مباراة أتلتيك بيلباو الصعبة للغاية، حيث يرى اللاعب أنه كان يمارس الرياضة بشكل طبيعي طوال الأسبوع، واليوم الخميس تواجد أيضًا في التدريبات برفقة باقي لاعبي الفريق تحت قيادة الهولندي رونالد كومان المدير الفني.

المدرب الهولندي سيعلن القائمة التي سيستدعيها لخوض المباراة أمام أتلتيك بيلباو يوم الجمعة، وهو بالفعل يمتلك كافة لاعبي الدفاع في كامل جاهزيتهم البدنية.

ومن المرجح أن تشهد القائمة وجود إريك جارسيا الوافد الجديد والذي لعب بجوار بيكيه في مباراة ريال سوسييداد، إلى جانب الفرنسي كليمون لونجليه، ورونالد أرواخو اللذين لعبا في الشوط الثاني من تلك المواجهة، كما أن صامويل أومتيتي أيضًا جاهز للعودة.

وستكشف قائمة برشلونة ما إذا كان كومان سيفضل الاستماع إلى نصائح الأطباء ويمنح بيكيه قسطًا من الراحة، أو يقوم باستدعائه ويخاطر بإمكانية تفاقم إصابته البسيطة حاليًا.

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