صدمة للنصر .. الكشف عن موعد انتهاء قضية حمدالله

كشف الإعلامي عبد الله الفقير عن موعد انتهاء قضية النصر ضد عبد الرزاق حمدالله ونادي الاتحاد، وقد حمل حديثه صدمة للنادي العاصمي.

قضية النصر ضد حمدالله والاتحاد هي الشغل الشاغل للإعلام والشارع الكروي في السعودية، وقد ظهرت للسطح مجددًا بعد المفاجآت الأخيرة وأبرزها التسجيل الصوتي المسرب.

النصر تقدم بشكوى ضد اللاعب المغربي في فيفا مطالبًا إياه بتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء فسخ العقد بأسباب قانونية، وقد تقدم بشكوى أخرى لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد نادي الاتحاد يتهمه خلالها بتحريض اللاعب ومفاوضته خارج المدة القانونية.

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اتحاد كرة القدم السعودي أعلن انسحابه من البت في شكوى النصر لأنها تتضمن أطرافًا أجنبية، وقد أرسل للفيفا وطلب منهم دمج شكوى النصر لديه مع تلك المقدمة لديهم، وحال الموافقة سيخرج الاتحاد من القضية تمامًا.

الفقير أوضح أن قضية النصر ضد حمدالله في فيفا خاصة بفسخ عقده من جانب واحد، مشيرًا خلال مساحة قناة 24 الرياضية السعودية على تويتر أن النادي أرفق شكواه بأسباب فسخ العقد وطالب بتعويض كبير.

وأضاف "تحدثت مع مصدر مقرب جدًا مما يحدث، أكد لي أن فيفا سيصدر حكمه الأولي في قضية النصر ضد حمدالله بعد 3 أشهر تقريبًا، ومن ثم أحد الطرفين بالتأكيد سيستأنف ضد القرار مما سيُطيل عُمر القضية إلى نهاية عام 2023".

هذا الموعد يُمثل صدمة كبيرة للنصر، لأن بحلوله ربما يكون اللاعب قد غادر الدوري السعودي وانتقل لأحد الأندية خارجه، أو ربما يكون قد اكتفى واعتزل كرة القدم نهائيًا.

النصر يرغب في توقيع عقوبة سريعة على اللاعب المغربي، لكن الواضح أن ذلك لن يحدث كما أكد الفقير.