المدرب الجنوب إفريقي يرحل عن الأهلي بعد 20 شهرًا من الإنجازات

أعلن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن إقالة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، من تدريب الفريق الأحمر، بعد خسارة الفريق لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

الأهلي خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022، على يد فريق الوداد المغربي بهدفين دون رد، بعد أن وصل له المارد الأحمر للمرة الثالثة على التوالي.

تصريحات تسببت في أزمة بين موسيماني والأهلي

بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا على يد الوداد المغربي، أبدت جماهير النادي الأهلي غضبها من مستوى الفريق بسبب تراجعه الفترة الماضية.

وما زاد الطين بلة، تصريحات موسيماني الصحفية التي خرج بها خلال الفترة الماضية، والتي تحدث فيها بطريقة لم تلق رضا جماهير النادي الأهلي ومسؤوليه.

واجتمعت إدارة النادي الأهلي مع موسيماني المتواجد حاليًا في المغرب، من أجل حضور إحدى الدورات التدريبية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمدربين الأفارقة، عبر الفيديو، من أجل مناقشة وضعية الفريق والاستعداد للمرحلة المقبلة.

ويبدو أنه في الاجتماع لم يصل الطرفين لأي اتفاق، الأمر الذي دفع الأهلي لإصدار بيان، يفيد بأن الاجتماع سيتم مناقشته يوم الجمعة القادم، بعد عودة المدرب الجنوب إفريقي من المغرب.

For last 20 months, this is our journey that God has blessed us with.



God bless. We are thankful and humbled. 🙏🏾 #ChangingTheGame, For Good. pic.twitter.com/NE8CDfIA6c — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) June 8, 2022

الأهلي يعلن إقالة موسيماني

وأعلن النادي الأهلي عبر حساباته الرسمية، عن إقالة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، بسبب تراجع المستوى والنتائج خلال الفترة الماضية.

وجاء في البيان الذي أصدره الأهلي: "وجهت إدارة النادي اليوم الشكر إلى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد فسخ العقد بالتراضي، في ضوء الاحترام المتبادل بين الطرفين".

وأضاف: "كان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي قد اجتمع مع شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة ياسين منصور وبحضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط لمناقشة موقف بيتسو موسمياني".

وتابع: "وبإجماع الآراء، تم الاتفاق على التمسك باستمراره في مهمته حرصًا على استقرار الفريق، ونظرًا لما حققه من نجاحات مع الفريق، لكن موسيماني خلال الاجتماع الذي عقد معه طلب عدم الاستمرار، وأنه يريد الاكتفاء بالفترة الماضية".

واختتم البيان: "وبعد مناقشة الموقف كاملًا وبالإجماع، تم احترام رغبة بيتسو موسيماني، وتوجيه الشكر إليه على ما قدمه للنادي، وجرى فسخ التعاقد في أجواء ودية بين الطرفين".

من هو بديل موسيماني في الأهلي؟

الأهلي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي كشف عن تكليف سامي قمصان المدرب العام للفريق بمهمة قيادة الفريق بشكل مؤقت خلال الفترة المقبلة.

وسيقوم قمصان بأعمال المدير الفني للأهلي، على أن يعاونه محمد شرف، وميشيل يانكون مدرب حراس مرمى، ومحمد النجار مدربًا للأحمال، وعمر رشدي كمحلل أداء.

ماذا حقق موسيماني مع الأهلي؟

تولى موسيماني مهمة تدريب النادي الأهلي خلال شهر أكتوبر 2020، قبل دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام فريق نادي الوداد المغربي، حيث نجح في قيادة الفريق الأحمر لتحقيق الفوز والتأهل للنهائي لملاقاة الزمالك والفوز عليه والتتويج بالبطولة التاسعة.

موسيماني قاد الأهلي لتحقيق بطولة الدوري المصري 2020، وكأس مصر مرة واحدة 2019-2020، وأيضًا دوري أبطال إفريقيا مرتين 2020 و2021، وكأس السوبر الإفريقي مرتين 2021 و2022، وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

وبعد 20 شهرًا من الإنجازات مع النادي الأهلي، قررت إدارة القلعة الحمراء إنهاء العقد مع بيتسو موسيماني، الذي قاد الفريق للوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي.

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