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دوري أبطال إفريقيا

نظرة عامة على دوري أبطال إفريقيا

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دوري أبطال إفريقيا، المباريات والنتائج

الجمعة، 10 أبريل
الجيش الملكي badge
الجيش الملكي
الجيش الملكي
2
نهضة بركان badge
نهضة بركان
نهضة بركان
0
انتهت
السبت، 11 أبريل
الترجي الرياضي badge
الترجي الرياضي
الترجي
0
ماميلودي صن داونز badge
ماميلودي صن داونز
صن داونز
1
انتهت
الجمعة، 17 أبريل
ماميلودي صن داونز badge
ماميلودي صن داونز
صن داونز
1
الترجي الرياضي badge
الترجي الرياضي
الترجي
0
انتهت
المجموع 2 - 0
نهضة بركان badge
نهضة بركان
نهضة بركان
1
الجيش الملكي badge
الجيش الملكي
الجيش الملكي
0
انتهت
المجموع 1 - 2
السبت، 16 مايو
ماميلودي صن داونز badge
ماميلودي صن داونز
صن داونز
1
الجيش الملكي badge
الجيش الملكي
الجيش الملكي
0
انتهت
السبت، 23 مايو
الجيش الملكي badge
الجيش الملكي
الجيش الملكي
1
ماميلودي صن داونز badge
ماميلودي صن داونز
صن داونز
1
انتهت
المجموع 1 - 2
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الترتيب

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1AFC Bournemouth crestAFC Bournemouth00000000
2Arsenal crestArsenal00000000
3Aston Villa crestAston Villa00000000
4Brentford crestBrentford00000000
5Brighton & Hove Albion crestBrighton & Hove Albion00000000
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