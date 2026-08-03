دوري أبطال إفريقيا
نظرة عامة على دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا، المباريات والنتائج
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الجمعة، 10 أبريل
السبت، 11 أبريل
الجمعة، 17 أبريل
السبت، 16 مايو
الترتيب
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|الترتيب
|فريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|الأداء
|1
|AFC Bournemouth
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Arsenal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Aston Villa
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Brentford
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Brighton & Hove Albion
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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