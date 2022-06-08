موسيماني: الأهلي يسير خلف وسائل التواصل الاجتماعي ومن ينتقدني يريد حل محلي!

زوجة موسيماني كذلك مستاءة من جماهير الأهلي

أصدر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي المصري، تصريحات نارية بشأن الأوضاع في القلعة الحمراء، منتقدًا الإدارة والجماهير وقدامى النادي وبعض اللاعبين الحاليين.

الأهلي يخسر نهائي إفريقيا:

في 30 من مايو الماضي، خسر الأحمر نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي بثنائية نظيفة، على ملعب مركب محمد الخامس.

بهذه الخسارة، فشل الشياطين الحمر في الاحتفاظ باللقب، الذي احتكروه في آخر نسختين.

ومنذ ذلك الحين، تعرض موسمياني لانتقادات واسعة من عدد من جماهير الفريق، في ظل تقديم أداء باهت للغاية طوال المباراة، والتحجج بالتعرض للظلم لعدم إقامة المباراة على أرض محايدة.

ماذا قال موسيماني؟

الجنوب إفريقي أجرى حوارًا مطولًا مع شبكة " Prime Sport" الجنوب إفريقية، تحدث به عن خسارة النهائي: "يورجن كلوب وبيب جوارديولا يخسران البطولات، هذا وارد في كرة القدم، نعم كانت لدينا الرغبة في الفوز، لكن لم يحدث، لأننا لم نستغل الفرص، رغم أن خصمنا لم يقدم أي شيء في المباراة سوى إحراز الهدفين، أما نحن فلعبنا ولم نسجل".

بسؤاله عن الانتقادات التي يتعرض لها، علق: "الضغوطات في الأهلي كبيرة، هم لا يقبلون سوى بالفوز، لو حققت الانتصارات دون أداء جيد، لن يرضوا عنك، وإذا خسرت، تزداد الأمور سوءًا، يجب أن تلعب وتفوز، في الأهلي لا يمكننا النوم".

وأضاف: "وسائل التواصل الاجتماعي مؤثرة بشكل كبير في الأهلي، إذا أخذت منحنًا معين، فإن الأمور تتجه إلى هذا المنحنى، هنا عدد قليل من جمهور الأهلي ينتقدني، وهناك أساطير للنادي، لكن بعضهم يريد أن يحل محلي في تدريب الفريق، لذلك ينتقدوني أنا واللاعبين، لكن هذا حقهم، فالأهلي نادٍ كبير وتطلعاته كبيرة، رغم أن هذا لا يحدث في ليفربول أو مانشستر سيتي".

وواصل: "أشعر بسعادة عندما تدعمني إدارة النادي، أو عندما يتجاهلون الآراء، هذا يمنحني الدافع لتقديم الأفضل، ففي الأهلي يقولون لي (لا تخبرنا بأي شيء سوى الفوز)".

وعن الانتقادات التي يتعرض لها بسبب الإصرار على مواطنه بيرسي تاو، أوضح: "بعض اللاعبين يتمتعون بشعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعندما يتم استبعادهم أو يتراجعون، تظل الجماهير داعمة لهم، وعندما ندفع بلاعب غير محبوب بالصورة نفسها، ينقلب الحال.

"بالنسبة لبيرسي تاو فهناك من ينتقده لعدم استغلال الفرص، لكنهم يتناسون أنه يصنع الفرص لنفسه أو لزملائه، وإن كان لا يسجل بالقدر الذي نريده، لكن في المقابل هناك حسام حسن يطالبون بالدفع به رغم أنه لا يسجل حين يشارك، وهناك محمد شريف المتراجع في الموسم الحالي".

زوجة موسيماني مستاءة:

واستمرارًا مع حالة الاستياء، فإن مويرا ثلاجالي؛ زوجة موسيماني ووكيلة أعماله، كذلك مستاءة من جمهور الأهلي، متعجبة من الحديث عن إقالته بين الحين والآخر.

وقالت زوجة بيتسو، في تصريحاتها لموقع " timeslive" الجنوب إفريقي: "موسيماني يفعل الكثير للأهلي، ومع ذلك الجمهور لا يشعر بسعادة، هذا الأمر مؤلم للغاية، وليس لدي تفسير له، لكنني واثقة من أن موسيماني يقدم كل ما لديه للأهلي".

وتابع: "بالطبع لا يهاجمه كافة الجمهور، فهناك مجموعة تهتف باسمه، وقابلوه بطريق رائعة، لكننا نشعر بإحباط في ظل الحديث بسلبية عن بيتسو باستمرار ودائمًا ما يتحدثون عن إقالته".

ماذا قدم موسيماني مع الأهلي؟

المدرب الجنوب إفريقي كان من المقرر أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، لكن الأهلي أعلن تجديد عقده لموسمين جديدين.

ومنذ توليه مسؤولية المارد الأحمر في أكتوبر 2020، خاض الفريق 97 مباراة، فاز في 65 منها، وتعادل في 22، وخسر عشرة لقاءات.

على مستوى البطولات، حقق الدوري المصري، وكأس مصر، ولقبي دوري أبطال إفريقيا، ولقبي كأس السوبر الإفريقي.

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