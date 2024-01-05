رد حاسم على عرض الهلال للتعاقد مع "صديق" سافيتش

جديد ميركاتو نادي الهلال في الشتاء الحالي

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لا يزال نادي الهلال السعودي، يبحث عن صفقات أجنبية ومحلية جديدة؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024".

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الهلال الذي يقدّم موسمًا مبهرًا في 2023-2024، اقترب خلال الساعات القليلة الماضية، من التعاقد مع الظهير الأيسر الفرنسي لوكا ديني، لقيده بدلًا من الساحر البرازيلي "المصاب" نيمار دا سيلفا جونيور.

وقد يتعاقد الزعيم الهلالي، مع لاعب أجنبي آخر بخلاف الظهير الأيسر؛ حال رحيل البرازيلي ميشايل ديلجادو، جناح الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي الحالي.

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ويبدو أن الأجنبي الآخر الذي يحاول الهلال التعاقد معه؛ هو البرازيلي فيليبي أندرسون، جناح نادي لاتسيو الإيطالي، الذي كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية، عن تلقيه عرضًا سعوديًا مغريًا.

وفي هذا السياق.. أوضح الإعلامي الرياضي إكرام كونور عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، بأن النادي السعودي الذي يحاول التعاقد مع أندرسون؛ هو الهلال.

كونور أعلن رفض لاتسيو، عرض نادي الهلال، للتعاقد مع الجناح البرازيلي، الذي زامل متوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لعدة سنوات، قبل أن ينتقل الأخير إلى الزعيم، في صيف 2023.

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