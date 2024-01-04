نجم برشلونة الأسبق .. الهلال يحصل على الموافقة لضم "بديل نيمار"

أولى صفقات نادي الهلال "المرتقبة" في الميركاتو الشتوي

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اقترب نادي الهلال السعودي، من التعاقد مع لاعب أجنبي جديد، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024"؛ لتعويض الساحر البرازيلي "المصاب" نيمار دا سيلفا جونيور.

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نيمار تعرض للإصابة بـ"قطع" في الرباط الصليبي؛ ليتأكد غيابه عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث قررت إدارة الزعيم، التعاقد مع لاعب أجنبي، بدلًا منه.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الميدان الرياضي"، حصول الزعيم الهلالي، على موافقة نادي أستون فيلا الإنجليزي؛ لحسم صفقة الظهير الأيسر الفرنسي لوكا ديني، خلال الشتاء الحالي.

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الصحيفة كشفت عن دخول الهلال، في مفاوضات مكثفة مع ديني، خلال الساعات الماضية؛ بعد موافقة البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول، على ضم اللاعب.

وأكدت الصحيفة، على أن الصفقة في مراحلها الأخيرة؛ حيث من المقرر الإعلان عن انتقال الظهير الفرنسي البالغ من العمر 30 سنة، إلى الفريق الهلالي، قريبًا.

جدير بالذكر أن لوكا ديني، مثّل العديد من الأندية العالمية؛ أبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي وروما الإيطالي، كما لعب مع العملاق الإسباني برشلونة، في الفترة من 2016 إلى 2018.

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