يوفنتوس يراقب من بعيد .. عرض سعودي بـ"61 مليون ريال" للتعاقد مع نجم لاتسيو

اسم عالمي جديد يرتبط بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين

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تلقى أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو الإيطالي، عرضًا سعوديًا مغريًا؛ للانتقال إلى دوري روشن للمحترفين، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية "يناير 2024".

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دوري روشن السعودي للمحترفين أصبح وجهة لأفضل نجوم العالم؛ خاصة بعد انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

ووفقًا لصحيفة "كالتشيو ميركاتو"، عرض نادي سعودي على لاتسيو، التعاقد مع فيليبي البالغ من العمر 30 سنة، خلال الشتاء الحالي، مقابل 15 مليون يورو "61.5 مليون ريال".

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الصحيفة كشفت عن أن فيليبي، لا يزال يرغب في البقاء مع الفريق الإيطالي، والذي يرتبط بعقد معه، حتى 30 يونيو من عام 2024.

وأشارت إلى أن إدارة لاتسيو من ناحيتها، لا تستطيع دفع الراتب الذي يطالب به النجم البرازيلي، من أجل التجديد؛ حيث وضعت حد أقصى يُقدر بـ3.5 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأعلنت الصحيفة، إمكانية تغيير فيليبي أندرسون "موقفه"، والانتقال إلى دوري روشن السعودي، خلال الشتاء الحالي، إذا لم يتوصل إلى اتفاق مع لاتسيو، مع مراقبة العملاق الإيطالي يوفنتوس، وضع اللاعب من بعيد، لبحث إمكانية ضمه "مجانًا"، بعد نهاية عقده رسميًا.

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