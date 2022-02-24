ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر وأبها؟
يستضيف مرسول بارك مواجهة تجمع بين النصر وأبها في لقاء الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي.
النصر تمكن من الفوز على الباطن في آخر المباريات بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليستمر في المركز الثاني خلف الاتحاد المتصدر وبفارق سبع نقاط مع أفضلية مباراة مؤجلة للعميد.
بينما يحتل أبها المركز السادس في سلم الترتيب برصيد 28 نقطة، وسيدخل اللقاء بعد خسارة من ضمك في الجولة الماضية، وسيطمح لمصالحة جماهيره بالخروج بنتيجة إيجابية أمام النصر.
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وإذا أردت حضور المباراة من الملعب، جول يرشدك إلى كل ما تريد معرفته في هذا الصدد.
ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر وأبها؟
طُرحت تذاكر مباراة النصر وأبها عبر موقع مرسول، ولا توجد وسيلة لشراء التذاكر إلا عبرها.
عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.
ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر وأبها ؟
17 فئة لتذاكر مباراة النصر والطائي، أقلها بـ 23 ريال وأغلاها بـ 5750 ريال.
أسعار تذاكر مباراة النصر وأبها
الفئة
السعر
A (عوائل النصر)
40 ريال
B (عوائل النصر)
40 ريال
C (أفراد النصر)
23 ريال
D (أفراد النصر)
35 ريال
F (أفراد النصر)
40 ريال
G (أفراد النصر)
40 ريال
H (أفراد النصر)
40 ريال
K (أفراد أبها)
23 ريال
L (عوائل أبها)
40 ريال
GALLERY LOUNGE SOUTH (عوائل فقط)
345 ريال
GALLERY LOUNGE +(عوائل فقط)
403 ريال
GALLERY LOUNGE NORTH عوائل فقط
345 ريال
SPORT LOUNGE SOUTH
230 ريال
PLATINUM LOUNGE
575 ريال
SPORT LOUNGE NORTH
230 ريال
MEMBERSHIP LOUNGE
2875 ريال
THE TERRACE
5750 ريال
ما هو موعد مباراة النصر وأبها؟
موعد مباراة النصر ضد أبها هو يوم السبت الموافق 26 فبراير 2022 على ملعب مدينة مرسول بارك.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية الساعة 18:25 بتوقيت مكة المكرمة، 17:25 بتوقيت القاهرة.
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
النصر - أبها
الأحد 26 فبراير 2022،
SSC
مرسول بارك