ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر وأبها؟

يستضيف مرسول بارك مواجهة تجمع بين النصر وأبها في لقاء الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي.

النصر تمكن من الفوز على الباطن في آخر المباريات بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليستمر في المركز الثاني خلف الاتحاد المتصدر وبفارق سبع نقاط مع أفضلية مباراة مؤجلة للعميد.

بينما يحتل أبها المركز السادس في سلم الترتيب برصيد 28 نقطة، وسيدخل اللقاء بعد خسارة من ضمك في الجولة الماضية، وسيطمح لمصالحة جماهيره بالخروج بنتيجة إيجابية أمام النصر.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وإذا أردت حضور المباراة من الملعب، جول يرشدك إلى كل ما تريد معرفته في هذا الصدد.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر وأبها؟

طُرحت تذاكر مباراة النصر وأبها عبر موقع مرسول، ولا توجد وسيلة لشراء التذاكر إلا عبرها.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر وأبها ؟

17 فئة لتذاكر مباراة النصر والطائي، أقلها بـ 23 ريال وأغلاها بـ 5750 ريال.

أسعار تذاكر مباراة النصر وأبها

الفئة السعر A (عوائل النصر) 40 ريال B (عوائل النصر) 40 ريال C (أفراد النصر) 23 ريال D (أفراد النصر) 35 ريال F (أفراد النصر) 40 ريال G (أفراد النصر) 40 ريال H (أفراد النصر) 40 ريال K (أفراد أبها) 23 ريال L (عوائل أبها) 40 ريال GALLERY LOUNGE SOUTH (عوائل فقط) 345 ريال GALLERY LOUNGE +(عوائل فقط) 403 ريال GALLERY LOUNGE NORTH عوائل فقط 345 ريال SPORT LOUNGE SOUTH 230 ريال PLATINUM LOUNGE 575 ريال SPORT LOUNGE NORTH 230 ريال MEMBERSHIP LOUNGE 2875 ريال THE TERRACE 5750 ريال

ما هو موعد مباراة النصر وأبها؟

موعد مباراة النصر ضد أبها هو يوم السبت الموافق 26 فبراير 2022 على ملعب مدينة مرسول بارك.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية الساعة 18:25 بتوقيت مكة المكرمة، 17:25 بتوقيت القاهرة.