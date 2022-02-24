موقف مفاجئ من الزمالك يعرقل طريق النصر للتعاقد مع أبو جبل

يبدو أن النصر قد لا يستطيع التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد اتخاذ نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور خطوة مفاجئة.

ما هي تفاصيل مفاوضات الزمالك مع أبو جبل؟

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، يتفاوض مع محمد أبو جبل "جابسكي"، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

النصر يريد أبو جبل من أجل حل أزمة حراسة المرمى مع الموسم المقبل، خاصة بعد تألق الحارس المصري رفقة منتخب بلاده، ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 التي أقيمت في الكاميرون.

مسلي آل معمر رئيس النصر، أكد خلال تصريحات صحفية، على أن كل ما تردد حول المفاوضات مع أبو جبل غير صحيح، وأن هدفه هو محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي المصري.

ما هو الموقف المفاجئ الذي تم اتخاذه من نادي الزمالك؟

كشفت الصحفية سارة عبد الباقي، المقربة من نادي الزمالك، عن اتفاق إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور، مع أبو جبل على عقد جلسة معه من أجل تجديد عقده.

سارة كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، أكدت على أن جلسة تجديد العقد سيكون بعد عودة الزمالك من رحلة المغرب، عقب مواجهة الوداد ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء نص تغريدة عبد الباقي كالآتي: "اتفق مسؤولو الزمالك مع محمد أبو جبل على عقد جلسة معه عقب مباراة الوداد المغربي، المقرر لها يوم السبت المقبل، من أجل مناقشة ملف تجديد عقده، حيث ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق في الفترة الحالية".

اتفق مسؤولو #الزمالك مع محمد أبوجبل على عقد جلسة معه عقب مباراة الوداد المغربي المقرر لها يوم السبت المقبل من أجل مناقشة ملف تجديد عقده، حيث ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق في الفترة الحالية. — Sarah Abdelbaky (@SarahAbdelbaky1) February 24, 2022

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