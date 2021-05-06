راموس بعد وداع دوري الأبطال : نشعر بالإحباط لكنها ليست النهاية!

الأمل موجود في الدوري الإسباني

علق سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد، على خروج فريقه من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي، ووداعه للمسابقة من نصف النهائي.

ريال فشل في استكمال رحلته الأوروبية، أمس، الأربعاء، بعد السقوط بهدفين دون رد، ليتأهل البلوز إلى النهائي لمواجهة مانشستر سيتي.

تشيلسي صعد بمجموع المباراتين 3/1، ليخرج ريال من البطولة، ولكن فرصته في الخروج من الموسم بلقب لا تزال قائمة من خلال الدوري الإسباني.

ماذا قال راموس؟

المدافع الإسباني الذي عاد من الإصابة لقيادة دفاع ريال ضد تشيلسي، كتب رسالة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وقال راموس:"نعم لقد تم سحقنا ولكنها ليست النهاية، التاريخ مبني على الانتصارات لكن ريال مدريد دائمًا ما ينهض من الهزائم".

وأضاف:"لقب الدوري لا يزال موجودًا لنا ونحن مستعدون له".

كيف خرج ريال مدريد من دوري الأبطال؟

فريق المدرب زين الدين زيدان جاء إلى العاصمة الإنجليزية لندن، بعد تعادله في مباراة الذهاب على أرضه بهدف لكل فريق.

تشيلسي قدم أحد أفضل مستوياته على مدار الموسم تحت قيادة المدرب توماس توخيل، وكان الفرنسي نجولو كانتي هو رجل المباراة بجدارة.

الهدف الأول للبلوز جاء من كرة رأسية عن طريق الألماني تيمو فيرنر، قبل أن يسجل ميسون ماونت الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة ليقتل طموحات ريال في العودة.

كيف يبدو موقف الفريق في الدوري الإسباني؟

ريال أمامه 4 مباريات فقط على نهاية الليجا، ويلعب مواجهة غاية في الصعوبة ضد إشبيلية يوم الأحد القادم.

الفريق يأتي في المركز الثاني حاليًا بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر، بالتساوي في الرصيد مع برشلونة الثالث بـ74 نقطة.

مواجهة إشبيلية سيعقبها لقاء آخر صعب ضد غرناطة ثم أتلتيك بيلباو، قبل اختتام الموسم ضد فياريال في 23 مايو الجاري.

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