عقوبات رادعة.. ريال مدريد وبرشلونة في مهب الريح بسبب دوري السوبر الأوروبي!

هل ستطبق أم يتراجع؟

يبدو أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد قرر الانتقام بشدة من الأندية التي شاركت في تأسيس دوري السوبر الأوروبي، ويجهز يويفا لهم عقوبات رادعة بأتم معاني الكلمة.

هذا ما ذكرته شبكة "ESPN" في تقرير لها، عندما أشارت إلى نية الاتحاد معاقبة الأندية التي لم تعلن انسحابها حتى الآن من فكرة الدوري "المتمرد".

ولا يزال ريال مدريد بجانب مواطنه برشلونة مع ميلان ويوفنتوس لم يعلنوا جميعًا الانسحاب من البطولة رسميًا رغم إقرارهم بأن إقامتها في المستقبل القريب بات مستحيلًا.

ما هي العقوبات المتوقعة من الاتحاد الأوروبي على أندية دوري السوبر الأوروبي؟

وفقًا لمعلومات ESPN، فإن الاتحاد الأوروبي بصدد حظر الأندية التي لم تعلن انسحابها عن المشاركة في المسابقات الأوروبية لمدة عامين.

هذا يعني أن الرباعي ريال مدريد وبرشلونة وميلان ويوفنتوس لن يشاركوا في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي في الموسمين المقبلين.

أما الأندية التي صححت موقفها وانسحبت من البطولة (الأندية الإنجليزية وإنتر وأتلتيكو مدريد) فلن تتعرض إلى مثل هذه العقوبات القاسية.

هل يمكن أن تخفف هذه العقوبات الرادعة؟

في الوقت نفسه، رجحت مصادر خاصة لجول مقربة من الأندية أنهم لا يتوقعون عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي في الفترة المقبلة.

وترجع ثقة الأندية إلى أن خطوة الاتحاد الأوروبي تلك ستتعارض مع قرار محكمة مدريد بحرية تشكيل المسابقات وعدم تعرض الأندية إلى تهديدات بالعقوبات.

هكذا، فالأرجح أن كل ما يدور في الصحف هو مجرد حديث في الغرف المغلقة، ولا توجد نية فعلية لإدارة ألكسندر تشيفرين أن تعاقب الأندية.

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