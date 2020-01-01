راشفورد يحلم بمزاملة سانشو في مانشستر يونايتد

سيكون من المثير انضمامه إلينا..

أعرب ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، عن أمانيه بأن يُزامل جادون سانشو، لاعب بوروسيا دورتموند، في كتيبة أولي جونار سولشاير في الموسم المقبل.

تقارير الصحف تؤكد أن سانشو يعيش أيامه الأخيرة داخل سيجنال إيدونا بارك وأن بحلول سوق الانتقالات الصيفية سيعكف اللاعب على العودة مجددًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحظى صاحب الـ20 عامًا باهتمام الكثير من الأندية الإنجليزية وعلى رأسها اليونايتد، هذا إلى جانب تشيلسي وناديه السابق مانشستر سيتي.

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راشفورد في حوار بإنستجرام قال عن سانشو "سيكون من الجيد إذا انضم سانشو لنا، وهو يشبه لاعب الجيل الجديد الصاعد.".

كما أضاف "من المؤكد أنه من المثير أن نرى كيف أنه تحول إلى اللاعب الذي هو عليه الآن، آمل أن نتمكن من اللعب سويًا، سيكون ذلك جيدًا حقًا.".

وأتم "إنه مبدع وخيالي، هذه هي الأشياء التي تحتاجها حتى تصبح لاعبًا من طراز عالمي.".

يذكر أن هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لدورتموند، قد أعلن أن سعر سانشو لن يتغير نتيجة للتغيرات المحتملة في الميركاتو المقبل بفعل آثار فيروس كورونا، ونصح الأندية بعدم الطمع في "سرقة" جواهر النادي الألمانية بثمن بخس.