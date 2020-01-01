سولشاير يشيد بالخدمات الصحية حول العالم ويطالب بالتكيف

المدير الفني لمانشستر يونايتد يتحدث بخصوص مستجدات فيروس كورونا

أشاد أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد بالخدمات الصحية على مستوى العالم وجهود المنظمات الصحية لمواجهة فيروس كورونا.

وكان الدوري الإنجليزي الممتاز قد توقف في الثالث عشر من مارس الماضي، ومن المفترض أن يستكمل في الثلاثين من إبريل الجاري.

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وحول ما حدث حول العالم بسبب فيروس كورونا الجديد قال سولشاير إن ما يبذله العاملون في مجال الصحة حول العالم يستحق كل الشكر والاحترام.

وأضاف: "يجب أن نكون أمثلة ونماذج كلاعبين ومدربين خاصة في مثل هذه الأوقات، يجب أن نقدم المثل التي يحتذي بها وأن نلتزم بمسؤوليتنا"

وتابع: "اللاعبوم رائعون وقدموا دورهم على أكمل وجه خلال هذه الفترة، لقد قاموا بالتدريببات وعملوا بشكل جيد في فترة الحجر الصحي"

وأردف: " الأمر نفسه بالنسبة لي في النرويج ، أشاهد ما يحدث هناك. أعتقد أننا ندرك جميعًا مقدار ما يجري ولا أعتقد أنه يجب علينا عدم تقديم المال على الصحة"

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يذكر أن مانشستر يونايتد كان قد استعاد قدرته على المنافسة على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل قبل إيقاف الدوري الإنجليزي الممتاز.