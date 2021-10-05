دي يونج لا يشعر بالقلق: انتقاد برشلونة مبالغ فيه ولسنا في ورطة

دي يونج يصف انتقاد وضع برشلونة بالمبالغ فيه!

يرى فرينكي دي يونج، متوسط ميدان برشلونة أنّ هناك الكثير من المبالغة بخصوص الوضع القائم لفريقه، تراجع النتائج في الدوري الإسباني ودوري الأبطال.

النجم الهولندي يتواجد حاليًا رفقة معسكر منتخب بلاده، استعدادًا لخوض تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

ماذا قال فرينكي دي يونج؟

وقال دي يونج في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "الأمور مبالغ فيها كثيرًا، لسنا في مأزق".

وأضاف: "النتائج سيئة، لا يمكن لأحد أن يتجاهل ذلك، لقد لاحظت أن هناك شعورًا سلبيًا في النادي، هذا منطقي، عندما تحقق مثل هذه النتائج السيئة في نادٍ مثل برشلونة، نعم أشعر بخيبة أمل ولكني لست مكتئبًا".

وواصل: "يبالغ الناس عندما يقولون إن الموسم قد انتهى بالفعل، لا نبتعد عن ريال مدريد وأتلتيكو بفارق كبير، ومازال أمامنا 30 مباراة، لذلك لم نخسر شيئًا على الإطلاق".

وأوضح: "بدأنا بشكل سيئ للغاية في دوري الأبطال، لكن ما زالت فرصنا سانحة، فلدينا فريق جيد للغاية، خاصة عندما يعود اللاعبون المصابون".

كيف دافع دي يونج عن كومان؟

تطرق متوسط ميدان برشلونة ودافع عن رونالد كومان، مدرب الفريق: "هناك الكثير من الضغط على كومان، والجميع يرى ذلك".

واختتم: "من الجيد أن لدينا استراحة الآن، ومع العودة إلى برشلونة بعد المباريات الدولية، أعتقد أن الأمور قد تعود إلى طبيعتها".

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