تيباس: لابورتا تراجع عن الـ CVC بسبب بيريز

رئيس رابطة الليجا يهاجم لابورتا مجددًا

كشف خافيير تيباس، رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني، أن جوان لابورتا، رئيس برشلونة، وافق على مشروع الـ CVC في يوليو الماضي قبل أن يتراجع عن قراره.

برشلونة أعلن رفضه لمشروع الـ CVC الذي سينعش خزانة النادي بمبلغ يصل إلى نحو 280 مليون يورو لكنّ فوائده تمتد لخمسين عامًا.

ولم يكن النادي الكتالوني الوحيد الذي رفض الأمر، إذ انضم له ريال مدريد وريال أوفييدو وأتلتيك بيلباو.

وقال تيباس في تصريحات لإذاعة كادينا كوبي: "لابورتا كان موافقًا على الأمر، في الحقيقة لقد تواصل معي في يوليو وسألني إن كان من الممكن تسريع المسألة".

وأوضح: "قال لي إنّ ليونيل ميسي متوترًا ويريد أن يعرف عقده الجديد ولذلك يرغب في إنهاء عملية الـ CVC سريعًا لإنعاش خزانة النادي وتوقيع العقد".

اقرأ أيضًا:- ما هي عوائد الدوري الإسباني الجديدة؟ وهل تساعد برشلونة لتجديد عقد ميسي؟

واختتم: "في النهاية قرر لابورتا عدم الموافقة على الأمر، أنا متأكد أنّ فلورنتينو بيريز وراء إقناعه بذلك".

وبحسب التقارير، فإنّه في حال موافقة برشلونة فإنّ ميسي كان قادرًا على تمديد عقده ولم يكن هناك أزمة متعلقة بتعاقدات الفريق.

ورفض برشلونة الأمر بسبب عدم توريط النادي في قرض طويل الأمد كما وصفه لابورتا.