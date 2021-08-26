جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

نستعرض سويًا في هذا التقرير جدول مباريات برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا نسخة 2021-22 وما هو ترتيب البلوجرانا في دور المجموعات؟

عانى نادي برشلونة في السنوات الماضية في بطولة دوري أبطال أوروبا منذ تحقيق اللقب في نسخة 2014-2015 وخرج بفضائح أمام روما في 2017-2018 ثم ليفربول في السنة التالية والهزيمة الثقيلة أمام بايرن ميونخ 8-2.

الموسم الماضي أيضًا ودّع البلوجرانا مبكرًا في دور الـ16 للمرة الأولى منذ 2006-2007 بعد الهزيمة على أرضه "كامب نو" برباعية لهدف.

ليونيل ميسي ودّع برشلونة خلال الصيف ورحل عنه بالمجان بعد نهاية عقده ليلعب مع باريس سان جيرمان، ليترك الفريق في وضع أكثر صعوبة من ذي قبل.

من جهة أخرى يحتوي برشلونة على كوكبة من المواهب واللاعبين المميزين مع المدرب رونالد كومان والذي قد يتطور خلال الموسم الجاري ليحقق الحلم الأصعب والفوز بالأبطال.

في هذا التقرير من جول سنتعرف سويًا على جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا وترتيبه في دور المجموعات.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-2022 والقنوات الناقلة

جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2021-22

دور المجموعات المباراة الموعد النتيجة الملعب

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا 2022؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS Premium1.

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ترتيب مجموعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2021-22