ديشان يرد على مورينيو: كان يجب أن ينجح مع توتنهام!

ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا يرد على جوزيه مورينيو مدرب توتنهام السابق.

رد ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا على نظيره البرتغالي جوزيه مورينيو بعد التصريحات التي أدلى بها حول مدى قوة منتخب الديوك.

جاء هذا في تصريحات صحفية لصالح "تيليفوت"، أكد خلالها ديشان أن مورينيو كان يجب أن ينجح مع توتنهام بشكل أفضل.

ما الذي قاله ديشان؟

وقال ديشان: "لقد فكرت بنفس الطريقة حول فريقه توتنهام عندما كان يقودهم، لكن الأمور لم تسر بتلك الطريقة".

وأردف: "بشكل أوتوماتيكي ولأننا أبطال العالم فنحن المرشح الأكبر لتحقيق كأس الأمم الأوروبية، وحصلنا على خبرات متراكمة في آخر ثلاثة أعوام".

وأضاف: "لدينا خط هجوم مذهل، لكن الأمر لا يسير بتلك الطريقة فقط، يجب أن يبقى متصلًا بوسط الملعب وأن نحافظ على التوازن".

وأكمل: "نحن نقوم بكل شيء بالكرة عندما تكون معنا، لكن هناك بعض الأوقات الكرة لن تكون في حوزتنا من الأساس".

ما الذي قاله مورينيو؟

مورينيو كان قد أكد على قوة منتخب فرنسا، وأن الفريق لا يوجد لديه الكثير من نقاط الضعف، مؤكدًا أن فوزهم ببطولة كأس الأمم الأوروبية سيكون متوقعًا.

وقال مورينيو: "لا أرى أي نقاط ضعف، لو كان يجب أن أقول إنه هناك فريق واحد سيفوز بالبطولة سيكون منتخب فرنسا".

وأضاف: "لديهم الكثير من العناصر المذهلة، يجب عليهم أن يحققوا البطولة، لو لم يفعلوا ذلك سيكون بمثابة الفشل".

كيف سيكون مشوار فرنسا في يورو 2020؟

منتخب فرنسا سيخوض بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 في مجموعة تم تصنيفها على أنها الأصعب بين كل المجموعات.

يلعب المنتخب الفرنسي رفقة نظيره الألماني في المباراة الافتتاحية لهم في الـ 15 من الشهر الجاري، بعد ذلك سيخوض مواجهة هي الأسهل أمام المجر، ثم ينهي دور المجموعات بنهائي مبكر مكرر من 2016 ضد البرتغال.

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