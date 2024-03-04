ديربي الاعتداءات! .. لاعب العين يكشف كواليس اشتباكه مع أوتافيو

ماذا حدث بين أوتافيو وكاكو؟

شهد الديربي الخليجي بين النصر السعودي والعين الإماراتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا عديد الاشتباكات سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه، كان اشتباك لاعب العالمي أوتافيو مع أليخاندرو روميرو جامارا "كاكو"؛ لاعب الزعيم، إحداها.

الثنائي اشتبك بالأيدي إبان أحداث المباراة وأمام أعين الحكم، في ظل التنافسية الكبيرة والإثارة التي تمتع بها اللقاء..

وعن هذا الاشتباك قال كاكو في تصريحاته لبرنامج "دورينا غير": "هذه الأمور تقع، ما حدث مع أوتافيو أمر طبيعي، أنا لا أتحدث البرتغالية بطلاقة، لذا وقع سوء التفاهم فقط".

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وعن اللقاء، أضاف لاعب الزعيم: "كان مباراة صعبة، لعبنا أمام فريق قوي وكبير، لكننا جاهزين لمواجهة الإياب، علينا مواصلة العمل ونتمنى التأهل، مباراة العودة لا تزال مفتوحة والحظوظ متساوية بيننا، نحن نؤمن بفريقنا وقدراتنا وسنتأهل لنصف النهائي".

يذكر أن اللقاء الذي انتهى بفوز العين بهدف نظيف، شهد أيضًا اشتباكات بين البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للنصر، وأحد الأشخاص في أرض الملعب بعد صافرة النهاية، وكذلك طرد إيميريك لابورت؛ مدافع العالمي، بعد اعتدائه على بندر الأحبابي، بخلاف ما تعرض له جمهور العالمي خارج الملعب من اعتداءات.