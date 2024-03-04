فيديو | نهاية مؤسفة والشرطة تتدخل .. اشتباكات قوية بين جماهير النصر والعين في الإمارات

فيديوهات توثق الاعتداءات على مجلس جمهور النصر..

انتهى الديربي العربي الآسيوي بين العين الإماراتي والنصر السعودي على استاد هزاع بن زايد، بنهاية مؤسفة بعيدة كل البعد عن الروح الرياضية، استدعت تدخل قوات الشرطة.

العالمي حل ضيفًا على الزعيم، اليوم الإثنين، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، في لقاء انتهى بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف.

ورغم أن المباراة داخل الاستاد انتهت بسلام إلا أن محيط الاستاد شهد بعض أعمال الشغب..

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بحسب الإعلامي الرياضي السعودي عبدالعزيز العصيمي فقد تعرض مجلس جمهور النصر للهجوم من قبل بعض جماهير العين، موضحًا أن الضيوف لم يتمكنوا من مغادرة أماكن الاشتباكات إلا بعد تدخل قوات الشرطة ورجال الأمن.

وانتشر عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي فيديوهات تدعم مزاعم العصيمي، يظهر خلالها اشتباكات الطرفين، والاعتداءات التي لا يعلم أحد حتى الآن ما سبب اشتعال فتيلها بعد.

يذكر أنه من المقرر أن يحل العين ضيفًا على النصر في الرياض على استاد الأول بارك، في 11 من مارس الجاري، ضمن إياب ربع النهائي.