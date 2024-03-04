فيديو | ليس لابورت فقط .. تصرف عنيف من لويس كاسترو يهدده بـ"الإيقاف" عن النصر

النصر في ورطة بعد قمة العين الآسيوية..

أثار المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، "الجدل" بعد سقوط فريقه النصر السعودي أمام العين الإماراتي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.

النصر سقط بهدف مقابل لا شيء، أمام مستضيفه العين، مساء يوم الإثنين، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، على أن يلتقيا إيابًا، يوم 11 مارس الجاري، بملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض.

ونشر الإعلامي الرياضي عبد العزيز الزلال، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، يظهر كاسترو؛ وهو يحاول الهجوم على حكم المباراة، بعد إطلاق صافرة النهاية.

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وحسب نفس الفيديو؛ تدخل أحد الأشخاص - ربما يكون من منظمي المباراة -، لمنع هجوم كاسترو على الحكم؛ ليقوم المدير الفني البرتغالي، بالتحدث معه بعنف شديد، مع توجيه بعض الألفاظ غير الواضحة إليه.

وعلق الزلال على هذا المقطع؛ قائلًا: "الله يستر من لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على هذه اللقطة، وإيقاف البطل كاسترو".

جدير بالذكر أن القانوني الرياضي أحمد الأمير، أعلن إمكانية إيقاف الإسباني إيمريك لابورت، مدافع نادي النصر، لمدة 3 مباريات، بقرار من لجنة الانضباط الآسيوية؛ على خلفية طرده في الوقت بدل الضائع من مباراة العين.