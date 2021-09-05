ديباي يهب للدفاع عن فان دايك بعد أزمة "السيلفي"

ممفيس ديباي يقرر الوقوف في صف فان دايك بعد أزمته مع أحد المشجعين.

دافع ممفيس ديباي مهاجم منتخب هولندا ونادي برشلونة الإسباني عن فيرجيل فان دايك زميله في صفوف "الطواحين"، بعد الانتقادات العديدة التي طالته مؤخرًا.

فان دايك تعرض لموقف محرج عقب مباراة هولندا أمام النرويج في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، والتي أقيمت يوم الأربعاء الماضي، وانتهت بالتعادل 1-1.

فخلال قيام فان دايك بإجراء مقابلات ما بعد المباراة توجه مشجع إلى مدافع ليفربول الإنجليزي على حين غرة، محاولًا التقاط صورة معه، لكن اللاعب رفض الأمر وقام بدفع المشجع بعيدًا عنه.

منتخب هولندا لعب مساء السبت ضد مونتينيجرو لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السابعة للتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر.

وتغلب منتخب هولندا على مونتينيجرو بأربعة أهداف دون رد، في لقاء شهد تألق ممفيس ديباي، وتسجيله هدفين من رباعية "الطواحين".

وبعد اللقاء، تكرر الموقف الذي حدث مع فان دايك لكن هذه المرة مع ديباي، الذي وقف والتقط صورة مع مشجع صغير السن اقتحم الملعب واقترب من مهاجم برشلونة، ليلتقطا صورة سويًا.

وقال ديباي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام هولندية عن الفارق بين الحالتين: "لقد رأيته قادمًا من بعيد، لقد كان صبيًا ربما في الثالثة عشر من عمره، ليس من المفترض أن يحدث ذلك، لكن إذا كان بالفعل في الملعب لا يوجد مفر".

وتابع: "أعلم أن ذلك غير مسموح، ولكن عندما يقف الطفل بجانبك فستقوم بالتقاط الصورة".

وأضاف: "الأمر مختلف تمامًا عما حدث مع فان دايك بعد مباراة النرويج، إذا وقف شخص ما بجواري فجأة من العدم، فسأقوم أيضًا بإيقافه، لكني رأيت الطفل قادمًا وكنت مستعدًا لذلك".

يذكر أن منتخب هولندا يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بعدما حصد عشر نقاط من خمس مباريات، ويتخلف بفارق نقطة واحدة عن منتخب تركيا المتصدر.

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