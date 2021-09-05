تقارير تكشف أسباب فنية بحتة لقرار كومان بالتخلي عن بيانيتش

بيانيتش رحل إلى بشكتاش التركي بعد عدم تأقلمه مع برشلونة وخطط رونالد كومان.

أسدل البوسني ميراليم بيانيتش الستار على مسيرته المخيبة للآمال مع نادي برشلونة الإسباني، بعدما انتقل رسميًا إلى صفوف بشكتاش التركي على سبيل الإعارة.

بيانيتش شن هجومًا عنيفًا على الهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة بعد رحيله، مؤكدًا أنه كان السبب الرئيسي في عدم لعبه مع "البلوجرانا".

بيانيتش قال في تصريحات صحيفة بعد انضمامه إلى بشكتاش: "كومان لم يحترمني، لقد قرر استبعادي عن الفريق منذ البداية".

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فندت الأسباب التي دفعت كومان لاستبعاد بيانيتش من خططه، حيث أكدت أن الهولندي كان يقدر جودة البوسني ومسيرته الكبيرة.

لكن على صعيد آخر، فإن كومان استبعد بيانيتش بسبب الخصائص وليس الجودة، حيث لم يتناسب أسلوبه في اللعب مع أسلوب برشلونة.

وأشارت "موندو ديبورتيفو" إلى أن بيانيتش كان يضغط أكثر من الخلف وليس من الأمام كما من المفترض أن يفعل لاعب الوسط مع برشلونة.

وفي رأي كومان، يجب على اللاعب الذي يشغل مركز الوسط المحوري أن يدافع بشكل أعلى حتى يتمكن من الضغط على المنافس بشكل أسرع، وأن يكون أكثر تقدمًا من سيرجيو بوسكيتس.

ولهذا السبب، قرر كومان ألا يمنح بيانيتش المزيد من الفرص، وأن يحتل فرينكي دي يونج مركزه في المباريات، أو منح اللاعب الشاب نيكو جونزاليس الفرص في الموسم الحالي.

كل ذلك يأتي بعيدًا عن الخصائص الدفاعية التي اكتسبها بيانيتش بعد سنوات عديدة في كرة القدم الإيطالية، التي تستخدم الدفاع المتأخر.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن كومان عندما تولى قيادة برشلونة في الموسم الماضي، لم يتم أخذ رأيه في ضم بيانيتش، ووجد النادي الكتالوني يقايض البرازيلي آرثر ميلو مع لاعب الوسط البوسني.

ومنذ اللحظة الأولى لوصول كومان، رأي أن بيانيتش لم يكن اللاعب المناسب لخططه وأفكاره، وبالتالي افتقر البوسني الدولي لفرص المشاركة مع برشلونة.

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