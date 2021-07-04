جول بيديا | 288 مسمارًا.. تعرف على سر قفازات دوناروما السحرية في يورو 2020

ما هو سر القفاز الخاص بجيانلويجي دوناروما في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

يقدم النجم الإيطالي جيانلويجي دوناروما لاعب فريق ميلان السابق وباريس سان جيرمان المنتظر مستويات مذهلة مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

دوناروما نجح لتوه في قيادة منتخب بلاده لنصف نهائي البطولة بعد التفوق على منتخب بلجيكا العنيد في دور الـ 8 بهدفين مقابل هدف وحيد.

ما هو سر تألق دوناروما في يورو 2020؟

كشفت تقارير عديدة أن السبب خلف تألق دوناروما يعود للقفازات الفريدة التي يرتديها خلال مباريات البطولة حتى الآن.

نجم ميلان يرتدي نوعًا جديدًا من القفازات بها أشواك ومسامير من الخارج، تساعد على عكس اتجاه الكرة حال تصدى لها بوجه يده.

كل قفاز يوجد به 288 مسمارًا تساعد على تغيير اتجاه الكرة بعيدًا عن المرمى وتزيد من الاحتكاك وتقلل من الانزلاق.

هل القفازات وحدها السبب في تألق دوناروما؟

بكل تأكيد سيكون إرجاع تألق دوناروما للقفازات فقط أمر في منتهى السطحية، فحارس مرمى منتخب إيطاليا أكبر من أن يشكل أقل من 100 جرام من المطاط مصيره.

إلا وكان يمكن لأي حارس مرمى أو أي شخص حول العالم أن يرتدي نفس القفازات فيتحول لحارس خارق يستطيع التنافس في أعلى المستويات.

دوناروما يملك من الموهبة ما يسمح له بالتواجد في المركز الأساسي لميلان ومنتخب إيطاليا، وما يدفع فريق مثل باريس سان جيرمان لتقديم راتب سنوي قيمته 12 مليون يورو.

وفي الأخير تأتي القفازات كعامل مساعد على إظهار جودة دوناروما الحقيقية التي وضعته في ذلك المكان الذي هو فيه الآن.

كم تبلغ قيمة قفازات دوناروما؟

على ذكر الأموال وقيمة راتب دوناروما في فريقه الجديد باريس سان جيرمان، دعونا نتعرف على القيمة المالية الخاصة بالقفازات.

قفازات دوناروما تبلغ قيمتها في السوق 116 يورو، أي أن حارس مرمى في الدرجة الثالثة بإحدى دول إفريقيا أو أمريكا الوسطى يستطيع تحمل تكلفتها على الأغلب لو أراد أن يشتريها.

من غير دوناروما يرتدي نفس القفازات؟

صاحب الـ 22 عامًا ليس الوحيد الذي يرتدي تلك القفازات، وفي ذلك إشارة واضحة لمدى تميزه بها.

فهي ليست كما قلنا السبب الوحيد لتألقه، فهناك أيضًا دافيد دي خيا، الذي يرتدي نفس القفازات ويقدم مردودًا مهتزًا في الأشهر الأخيرة، كما لدينا لاعب إنجلترا الشاب آرون رامسدال.

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